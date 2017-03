Chương trình “Tìm hiểu kiến thức về sốt ở trẻ em”

Đó là tên gọi của chương trình phổ cập kiến thức về chăm sóc sốt và sức khỏe cho trẻ do Sở GD&ĐT TP.HCM, nhãn hàng thuốc giảm đau hạ sốt Efferalgan phối hợp tổ chức, diễn ra từ nay đến 30-11 tại 40 trường mầm non ở TP.HCM và 10 trường ở Hà Nội. Song song đó, chương trình còn trang bị kiến thức cho khoảng 40.000 giáo viên và phụ huynh có con em học tại đây. Ngoài ra, hàng chục ngàn Cẩm nang sốt ở trẻ em sẽ được gửi tặng các phụ huynh. Trong cẩm nang, thông tin về sốt được trình bày đơn giản và dễ hiểu sẽ giúp các phụ huynh và giáo viên hiểu rõ hơn về sốt ở trẻ em trong độ tuổi mầm non và chăm sóc đúng cách khi bé bị sốt.

Bên cạnh đó, một bản câu hỏi đính kèm sẽ giúp các phụ huynh hệ thống lại các kiến thức này một cách sâu sắc hơn. Ban tổ chức còn dành tặng cho quý phụ huynh có câu trả lời chính xác và gửi về sớm nhất cho bản câu hỏi đính kèm những phần quà hấp dẫn: 200 giải nhất là một đường đua xe ngoạn mục, sản phẩm của Hotwheel, Mỹ; 1.000 giải nhì là một đồng hồ King Kong giúp bé học xem giờ và số; 4.000 giải ba là áo mưa xinh xắn cho bé.

Cẩm nang sốt ở trẻ em là tài liệu được biên soạn bởi các giảng viên bộ môn Nhi thuộc Đại học Y Dược TP.HCM với phương châm nâng cao hiểu biết về các kiến thức y khoa cơ bản cho cộng đồng.

NG.MẪN