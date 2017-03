Cienco 5: Hướng đến những dự án lớn trong năm 2009

Đại hội đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội CNVC lần thứ V (2007-2008) và thực hiện kế hoạch năm năm 2005-2010. Báo cáo tại đại hội mở ra những phương hướng mới, hướng đến các dự án trọng điểm trên địa bàn cả nước trong năm 2009-2010.

Vượt khó

Năm 2007-2008, nguyên vật liệu đầu vào biến động về giá cả, các ngân hàng siết chặt vốn vay cũng như lãi suất tăng cao khiến cho nhiều dự án của Cienco 5 gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhiều đơn vị thành viên đã nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành các dự án. Cụ thể như bàn giao dự án Ngọc Hồi-Tân Cảnh đúng tiến độ; hoàn thành các hạng mục tại dự án BOT cầu Rạch Miễu, đáp ứng cơ bản tiến độ dự án TP.HCM-Trung Lương theo yêu cầu của chủ đầu tư, thực hiện đạt trên 50% giá trị dự án BOT tuyến quốc lộ 1A Hòa Cầm-Hòa Phước (Đà Nẵng) và dự án cầu Thạnh Hội (Bình Dương) có chuyển biến tích cực, dự kiến sẽ khánh thành và bàn giao trong năm nay...

Đối với những dự án kinh doanh địa ốc, tình hình đóng băng thị trường làm cho nhiều dự án của Cienco 5 gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có giải pháp tài chính hợp lý nên một số dự án vẫn triển khai thực hiện tương đối ổn định. Cụ thể như dự án Mê Linh của Công ty 547 thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên 60%, công tác san lấp mặt bằng dự án Khu dân cư bắc cầu Bang của Công ty 508 đạt khối lượng lớn, dự án khu căn hộ cao tầng Phú Thạnh đã hoàn tất phần móng và tầng hầm, hiện nay Công ty 585 đang tích cực triển khai thi công phần thân, phấn đấu bàn giao tầng thương mại cho Big C theo hợp đồng đã ký và bàn giao phần căn hộ cho khách hàng theo kế hoạch. Trong năm 2008, phần địa ốc của Cienco 5 cũng triển khai nhiều dự án lớn khác như khu đô thị Thanh Hà, khu đô thị Mỹ Hưng, khu nhà ở Tân Lập (Hà Nội) do Cienco 5-Land thực hiện, khu căn hộ cao cấp Carina TP.HCM... Năm 2007, Kiểm toán nhà nước đã kiểm toán toàn tổng công ty và đánh giá cao một số chỉ tiêu: Doanh thu, thu nhập khác đạt 1.552 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng, nộp ngân sách 296 tỷ đồng... Đến cuối năm 2008, Cienco 5 cũng đầu tư vốn vào 23 công ty cổ phần với mức đầu tư trên 108 tỷ đồng.

Xây dựng thương hiệu bền vững

Năm 2009-2010, báo cáo trước đại hội, Cienco 5 vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn chung của tình hình kinh tế đất nước và toàn cầu. Tuy nhiên, lãnh đạo Cienco 5 vẫn quyết tâm củng cố thương hiệu Cienco 5, tận dụng tối đa các cơ hội, hạn chế thách thức để hoàn thành những mục tiêu đề ra là đạt doanh thu 2.500 tỷ đồng năm 2009, 3.000 tỷ đồng năm 2010, lợi nhuận dự kiến 120 tỷ đồng năm 2009 và 150 tỷ đồng năm 2010. Để đạt được mục tiêu đó, Cienco 5 đã đặt nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào các dự án trọng điểm tại khu vực miền Trung và cả nước. Đó là các dự án cầu Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) với tổng kinh phí xây dựng trên 2.000 tỷ đồng. Hiện công tác triển khai dự án đã được chuẩn bị. Dự án cầu mới qua sông Hàn (Đà Nẵng) với mức vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng cũng được đưa vào nhiệm vụ trọng tâm... Để tập trung thực hiện những dự án mới, Cienco 5 đang ráo riết hoàn thành và bàn giao các dự án lớn khác như tuyến TP.HCM-Trung Lương, Nghi Sơn-Bãi Trành, các gói thuộc dự án Nam sông Hậu, cầu Hương An, cầu Bỉm Sơn, tuyến Kom Tum-Buôn Ma Thuột, quốc lộ 14 C... Hoàn thành và đưa vào khai thác dự án BOT quốc lộ 1A Hòa Phước-Hòa Cầm...

Bên cạnh công tác dự án, công tác tài chính, đổi mới doanh nghiệp... Cienco 5 còn chú trọng và phát triển thương hiệu ngày càng bền vững của mình. Hiện tại đơn vị này đang xây dựng quy chế sử dụng pháp nhân, sử dụng thương hiệu Cienco 5...