Cơ hội dùng sữa chất lượng quốc tế, giá hợp lý

Thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trong giai đoạn sơ sinh, hầu hết trẻ em Việt Nam có thể trạng không thua kém so với chuẩn quốc tế cả về chiều dài lẫn cân nặng. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn ăn dặm đến khi trẻ 5 tuổi, chiều cao và cân nặng của trẻ kém dần so với chuẩn.



Nhiều trẻ em suy dinh dưỡng, thấp còi do thiếu nhiều vi chất

Các nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy hàm lượng các vi chất trong khẩu phần dinh dưỡng của trẻ từ 2-5 tuổi không đạt so với nhu cầu khuyến nghị. Cụ thể, vitamin A và vitamin C chỉ đáp ứng được 65%, sắt chỉ đáp ứng được 73%, đặc biệt canxi chỉ đạt mức 49% ở vùng núi phía Bắc và chỉ đạt 76% ở khu vực Tây Nguyên… Sự thiếu hụt vi chất thiết yếu là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi ở mức cao.

Từ đó, Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo: “Với trẻ từ 0-5 tuổi, tùy theo từng giai đoạn, trẻ cần một chế độ dinh dưỡng cung cấp đủ năng lượng theo lứa tuổi. Nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng và tiếp tục bú đến 2 tuổi. Nếu mẹ thiếu hoặc mất sữa thì trẻ cần được bổ sung sữa công thức phù hợp theo tháng tuổi. Khi đã trên 2 tuổi, trẻ vẫn cần được duy trì việc uống sữa hàng ngày vì sữa là nguồn cung cấp canxi chính trong bữa ăn của trẻ. Đến tuổi ăn dặm, trẻ cần được bổ sung đầy đủ chất béo, vitamin và khoáng chất trong các bữa ăn, ưu tiên các thức ăn chứa nhiều chất đạm như thịt, cá, tôm, cua, trứng, sữa… Trẻ cũng đặc biệt cần được cung cấp các thực phẩm giàu canxi, sắt, kẽm. Bởi chính vì thiếu sắt, thiếu kẽm là một trong những nguyên nhân phổ biến gây chậm phát triển chiều cao ở trẻ em Việt Nam”.



Dielac Grow Plus – đặc chế cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi

Rõ ràng, tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em Việt Nam hiện còn rất cao. Tuy nhiên, các sản phẩm sữa cho đối tượng này lại rất hạn chế. Thấu hiểu được nhu cầu của xã hội và với tâm huyết góp phần vào việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, Vinamilk với thương hiệu Dielac đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm chuyên biệt cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi.

Sản phẩm Dielac Grow Plus với công thức cao năng lượng, bổ sung vitamin và khoáng chất đáp ứng 100% nhu cầu dinh dưỡng RNI được đề nghị bởi tổ chức quốc tế FAO/WHO, đặc chế cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, giúp trẻ bắt kịp đà tăng trưởng

Tăng cân và chiều cao: giàu đạm và năng lượng, đặc biệt bổ sung đạm Whey giàu Alpha-Lactalbumin chứa nhiều các chất axit amin thiết yếu và chất béo chuyển hóa nhanh MCT giúp bé tăng cân tốt. Ngoài ra, bổ sung thêm 30% canxi và gấp đôi vitamin D3 (*) theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị DRI Hoa Kỳ, hỗ trợ hấp thu canxi, giúp phát triển xương và chiều cao của trẻ.

Tăng cường sức đề kháng: bổ sung sữa non Colostrum (**) chứa rất nhiều kháng thể, các vitamin và khoáng chất thiết yếu như A, C, D, E, selen, kẽm giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ trẻ khỏe mạnh.

Tăng cường tiêu hóa và hấp thu: sự kết hợp độc đáo của chất xơ hòa tan Inulin & FOS và chủng lợi khuẩn Bifidobacterium, BB-12TM giúp hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh và hấp thu tốt các dưỡng chất

Phát triển não bộ: chứa DHA, axit Linoleic, axit Alpha-Linolenic, Taurin và Cholin – những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của não bộ, thị giác và chức năng ghi nhớ của trẻ.

Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi rất cao ở khu vực nông thôn, vì vậy Vinamilk đưa sản phẩm Dielac Grow Plus ra thị trường với chất lượng đạt các tiêu chuẩn quốc tế, lợi ích vượt trội so với các sản phẩm cùng loại nhưng giá thấp hơn khoảng 20%. Với giá bán của Dielac Grow Plus trên thị trường là 130.000/ hộp 400g và 290.000/hộp 900g, nhiều trẻ em suy dinh dưỡng ở Việt Nam sẽ có cơ hội sử dụng sản phẩm Dielac Grow Plus của Vinamilk, giúp bé thoát nhanh tình trạng suy dinh dưỡng và bắt kịp đà tăng trưởng.

(*): So sánh với sản phẩm Dielac Alpha Step 5.

(**): Là sữa bò được vắt ra trong 48 giờ đầu sau khi sinh.