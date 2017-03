Cơ hội lái trải nghiệm miễn phí cùng BMW

Là chia sẻ của ông Marc Nemeth (Đức) - huấn luyện viên kỳ cựu của Tập đoàn BMW trong chương trình kéo dài ba ngày (13, 14 và 15-8) dành cho những người yêu thích và chưa bao giờ lái xe BMW diễn ra ở sân bay trực thăng Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Chương trình đã mang đến cho khách hàng các trải nghiệm thú vị đằng sau tay lái cùng BMW, cũng như có cơ hội trang bị thêm các kỹ năng và kiến thức lái xe an toàn. Mỗi đợt có khoảng 40 người tham gia chia đều làm bốn nhóm và lần lượt trải qua bốn khu vực luyện tập do các chuyên gia của BMW hướng dẫn. Bổ ích nhất chính là các bài tập thực hành mà chắc chắn trong thực tế, bạn hiếm có cơ hội tiếp cận. Cụ thể như khi xe bạn đi vào đường gập ghềnh mà ba trong bốn bánh không thể bám được mặt đường thì công nghệ dẫn động XDrive của xe vẫn giúp bạn vượt qua một cách nhẹ nhàng với một bánh còn lại (ảnh); hay cho xe tăng tốc đến 80 km/giờ và đạp thắng hết cỡ nhưng xe vẫn không bị trượt, không bị quăng đuôi xe nhờ công nghệ cân bằng thân xe và hệ thống thắng chống trượt… Có thể nói, sau những bài thực tập thực tế sử dụng tốc độ cao và thắng đến “cháy vỏ”… hầu hết học viên đã thu nhận được những kinh nghiệm quý giá để lái xe an toàn hơn cho chính mình và cộng đồng. Góp mặt vào chương trình năm nay còn có sự tham gia của một số đối tác như: Ngân hàng Techcombank, dầu nhớt Castrol và vỏ xe Michelin.

NG.MẪN