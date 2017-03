Cơ hội lấy bằng của Mỹ và làm việc khắp thế giới

Kể từ khóa sinh viên đầu tiên vào năm 2001 cho đến nay, trường đã có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp và nhận bằng của Đại học Cộng đồng Houston ngay tại Việt Nam. Các cựu sinh viên SaigonTech đang bước đầu tạo dấu ấn thành công trên con đường sự nghiệp của mình tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, góp phần khẳng định uy tín của một chương trình đào tạo chất lượng quốc tế tại Việt Nam.

Vũ Khắc Trị, sinh viên tốt nghiệp SaigonTech năm 2005, khởi đầu sự nghiệp tại FPT Software. Sau một thời gian, anh được cử sang Nhật làm việc tại trụ sở Công ty Epson, chuyên về máy in. Đi Nhật về, anh quyết định sang Mỹ học tiếp tại University of Houston Clear Lake. Tốt nghiệp, anh đầu quân cho Công ty ILS Technology, một công ty tư vấn IT cho Tập đoàn Tài chính KPMG (tập đoàn tài chính lớn thứ tư của Mỹ). Sau đó, anh làm việc tại 99CentsOnlyStore, hệ thống cửa hàng bán lẻ nổi tiếng với 11.500 nhân viên trên toàn nước Mỹ.

Sinh viên SaigonTech trong buổi lễ tốt nghiệp.

Một ví dụ khác của sinh viên SaigonTech làm việc trong môi trường quốc tế là Lê Phước Duyên, sinh viên ngành quản trị kinh doanh, tốt nghiệp năm 2008. Sau khi tốt nghiệp, với nền tảng kiến thức được trang bị tại SaigonTech, Phước Duyên đã gia nhập G2GTradimex - công ty 100% vốn đầu tư của Mỹ, chuyên cung cấp nến cho các hệ thống phân phối lớn của Mỹ và châu Âu với vị trí trợ lý giám đốc kinh doanh. Sau một thời gian ngắn, Phước Duyên được đề bạt giữ cương vị giám đốc điều hành, trở thành “sếp lớn” nhỏ tuổi nhất công ty. Công việc hiện tại đòi hỏi Duyên phải thường xuyên đi công tác nhiều nơi ở Việt Nam, Singapore, Mỹ…

Cũng như Vũ Khắc Trị và Lê Phước Duyên, nhiều sinh viên khác của Trường SaigonTech hiện đang làm việc ở nhiều nơi trên thế giới như Canada, Mỹ, Úc, Nhật Bản... Từ xuất phát điểm như hầu hết các học sinh THPT ở Việt Nam, sau quá trình học tập nghiêm túc tại SaigonTech, với cơ hội được học trong môi trường học tập tiêu chuẩn Hoa Kỳ, được trang bị vốn tiếng Anh, kỹ năng “mềm” thành thạo và văn bằng quốc tế, họ đã có những bứt phá trên con đường học tập và sự nghiệp.

Hội thảo giới thiệu SaigonTech - tuyển sinh tháng 9, chủ đề “Học tại Việt Nam - nhận bằng của Mỹ và làm việc khắp nơi thế giới”. Chương trình hội thảo còn có sự tham gia giao lưu của đại diện nhà tuyển dụng nước ngoài. Thời gian: 8 giờ thứ Bảy 21-7-2012. Địa điểm: Tòa nhà SaigonTech, lô 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, quận 12, TP.HCM. Điện thoại đăng ký hội thảo và xe đưa đón miễn phí từ trung tâm thành phố: (08) 37.155.033 hoặc 0121.5646.249. Xem thông tin chi tiết tại website: www.saigontech.edu.vn

HẠNH THY