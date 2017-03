Cơ hội lớn để vào các trường ĐH danh tiếng

Phóng viên Nhịp sống đô thị đã trò chuyện với ông Jemison Foster (ảnh), chuyên gia tư vấn và hỗ trợ học sinh tú tài quốc tế tại Trung học quốc tế AIC...

. Xin vui lòng giới thiệu về trường AIC và chương trình tú tài quốc tế ?

+ Trung học quốc tế Auckland (AIC) là trường trung học nổi tiếng trên thế giới về chất lượng giáo dục và mang đến cho học sinh các cơ hội tiếp tục học chương trình đại học (ĐH) tại các trường ĐH hàng đầu trên thế giới. Với mục tiêu quan trọng là đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo trong chương trình giáo dục, AIC không chỉ trang bị một cơ sở học hiện đại mà trình độ chuyên môn và năng lực của đội ngũ giáo viên cũng là yếu tố quan trọng để thực hiện tầm nhìn chiến lược của chương trình đào tạo thế giới này. Giáo viên phải đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kinh nghiệm, tận tâm và giỏi chuyên môn, những người cam kết giúp học sinh theo học chương trình giáo dục hạng nhất.

Chương trình tú tài quốc tế (IB) là chương trình trung học chuẩn bị cho ĐH rất khắt khe dành cho những học sinh trung học 16-19 tuổi có tinh thần tự học và phấn đấu cao. Điểm đặc biệt của chương trình đào tạo này là không đi theo một chương trình giáo dục của một nước nào mà là sự tổng hợp những yếu tố xuất sắc nhất của các hệ thống giáo dục các nước tạo nên. Chính vì vậy, học sinh tốt nghiệp chương trình tú tài quốc tế dễ dàng được tiếp đón vào học tại các trường ĐH hàng đầu thế giới.

. So với chương trình đào tạo của Việt Nam, chương trình tú tài quốc tế có những điểm mạnh gì ?

+ Bằng tú tài quốc tế (IB) là bằng tú tài nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là được ưu tiên khi học sinh nộp đơn vào học các trường ĐH tại Mỹ, Anh và nhiều nước khác với nhiều lý do. Thứ nhất, các trường ĐH tại các nước tiên tiến biết rất rõ về chương trình tú tài quốc tế, vì vậy các trường không gặp khó khăn khi tiếp nhận sinh viên của chương trình này so với hàng trăm hệ thống giáo dục khác nhau trên thế giới. Thứ hai, các trường ĐH hiểu rằng lấy được bằng tú tài quốc tế khó như thế nào và những học sinh hoàn tất được chương trình này phải là những học sinh giỏi như thế nào. Lý do cuối cùng, vì các trường ĐH trên thế giới thường cho phép chuyển các tín chỉ quan trọng lên ĐH nếu học sinh có kết quả tốt từ chương trình IB. Điều này sẽ giúp học sinh giảm bớt lượng thời gian và chi phí học để hoàn tất chương trình đại học.

. Ông nhận xét gì về học sinh Việt Nam đang theo học chương trình này và lời khuyên của ông dành cho học sinh Việt Nam?

+ Để chuẩn bị học tốt chương trình tú tài quốc tế, học sinh phải biết cách học hiệu quả. Không chỉ giỏi về kiến thức của các môn học, các em cần có được khả năng suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề và các kỹ năng giao tiếp. Chương trình tú tài quốc tế thường thách thức học sinh phải biết suy nghĩ “xa hơn và sâu hơn” những điều thông thường, quan tâm đến những vấn đề mà thế giới xung quanh các em đang đối đầu. Để thành công, các em còn phải biết thể hiện quan điểm của riêng mình và cho dù em chọn môn học sinh học hay kinh tế học; phải cần đến sự tự tin của bản thân về khả năng đọc, viết và giao tiếp tốt tiếng Anh của mình.

Chúng tôi rất ấn tượng với kết quả tốt nghiệp của học sinh Việt Nam trong chương trình tú tài quốc tế. Trong nhóm đầu tiên đến học, có một học sinh Việt Nam là em Đỗ Quang Anh Minh đã tốt nghiệp xuất sắc với số điểm gần tuyệt đối 44/45 điểm trong chương trình. Với kết quả này, ngay lập tức Minh được chấp nhận vào học trường ĐH hàng đầu của Mỹ là Princeton với mức học bổng toàn phần. Ngay trong năm học này, chúng tôi cũng có học sinh Việt Nam đạt học bổng ở ĐH Ohio Wesleyan với mức học bổng là 25.000 USD/năm. Các em học sinh tốt nghiệp đều có chung một nhận xét: Đã giúp cho các em rất nhiều thuận lợi khi nộp đơn vào các trường ĐH trên thế giới.

Năm vừa qua, một trong những học sinh hạng nhất của chúng tôi là một nữ sinh Việt Nam với kết quả đạt được 44/45 điểm. Điều đặc biệt của cô bé này là đều đạt kết quả bảy điểm (điểm cao nhất) cho từng môn và cô học một lúc bảy môn thay vì chỉ có sáu môn như các bạn cùng khóa.

. Vui lòng giới thiệu về chương trình học bổng do AIC thực hiện trong ba năm liên tục vừa qua?

+ Về chương trình học bổng, AIC sẽ cung cấp học bổng cho những học sinh có kết quả học tập xuất sắc và đạt các thành tích ngoại khóa cùng những thành tích cá nhân khác. Điều kiện trao học bổng dựa trên sự kết hợp các yếu tố điểm thi tuyển, kết quả học tập hiện tại và các thành tích cá nhân khác trong thể thao hoặc văn hóa...