Cơ hội nhận iPhone 6 khi giao dịch trên VietinBank iPay

Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử VietinBank iPay trong thời gian qua, đặc biệt hưởng ứng chương trình bình chọn “Ngân hàng điện tử yêu thích - My Ebank”, từ nay đến ngày 31-12, VietinBank triển khai chương trình khuyến mãi “VietinBank EBanking - Tri ân khách hàng, tưng bừng quà tặng” trên toàn quốc.

Theo đó trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi tháng VietinBank dành tặng khách hàng 100 chuột máy tính không dây Logitech M325 cho 50 khách hàng có tổng doanh số thanh toán hóa đơn, chuyển khoản trong và ngoài hệ thống; 50 khách hàng có tổng số lượng giao dịch thanh toán hóa đơn và chuyển khoản ngoài hệ thống qua VietinBank iPay và iPay Mobile App cao nhất.

Cuối chương trình, VietinBank dành tặng một chiếc điện thoại iPhone 6 (64 GB) cho khách hàng có tổng số lượng giao dịch tài chính qua VietinBank iPay và iPay Mobile App cao nhất và ba chiếc điện thoại Samsung Galaxy Ace 3 cho ba khách hàng có tổng số lượng giao dịch tài chính qua VietinBank iPay và iPay Mobile App cao thứ 2, 3, 4.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra chương trình bình chọn “Ngân hàng điện tử yêu thích - My Ebank”, từ nay đến ngày 2-11, VietinBank miễn toàn bộ phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng trên kênh giao dịch VietinBank iPay và iPay Mobile App cho tất cả khách hàng.

Quý khách hàng hãy tham gia bình chọn cho VietinBank trong chương trình “Ngân hàng điện tử yêu thích - My Ebank” tại địa chỉ http://myebank.vnexpress.net/ và cùng trải nghiệm dịch vụ ngân hàng điện tử VietinBank iPay để được hưởng những ưu đãi từ chương trình. Mỗi tuần ban tổ chức chương trình bình chọn My Ebank dành 10 giải thưởng, mỗi giải thưởng trị giá 5 triệu đồng cho 10 độc giả may mắn tham gia bình chọn.