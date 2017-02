Cổ phiếu Vietjet chính thức chào sàn HOSE

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa công bố và trao quyết định niêm yết, chào mừng ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VJC của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet.



Với vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng và mức giá chào sàn 90.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của Vietjet đạt 27.000 tỉ đồng, tương đương 1,2 tỉ USD, chiếm khoảng 1,5% vốn hoá của HOSE (1,63 triệu tỉ đồng tính tới 15/2/2017), Vietjet nằm trong danh sách VN 30 - doanh nghiệp lớn nhất sàn HOSE.

Doanh thu hơn 27.500 tỉ đồng

Với việc niêm yết trên HOSE, VJC góp phần nâng cao mức vốn hoá của thị trường và mang đến cơ hội tiềm năng cho nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài.

Vietjet là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên giới thiệu cổ phiếu ra công chúng theo chuẩn mực và quy trình quốc tế (Reg S). Các tổ chức tư vấn nước ngoài là JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank. 24 tổ chức quốc tế đã tham gia đặt mua cổ phiếu Vietjet, trong đó có nhiều quỹ đầu tư lớn như GIC, Wellington, Morgan Stanley, Dragon Capital, Vina Capital…

Theo thống kê, năm 2016, thị trường vận tải hàng không tăng trưởng 29% và tỷ lệ hành khách sử dụng đường hàng không tăng từ 0,5% năm 2012 lên 0,8% năm 2016.

Vietjet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam và nằm trong số ít các hãng trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Kết thúc năm 2016, Vietjet đạt doanh thu 27.532 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 2.394 tỉ đồng, EPS đạt 8.762 đồng/cổ phiếu.

“Vietjet hướng tới trở thành hãng hàng không có chất lượng và hiệu quả quản trị công ty niêm yết theo những chuẩn mực tốt nhất tại Việt Nam và trên thế giới. Bên cạnh việc mang lại những giá trị mới mẻ cho hành khách, chúng tôi mong muốn mang lại những giá trị mới cho nhà đầu tư của mình và cho thị trường vốn Việt Nam và quốc tế”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet khẳng định.

Top 500 thương hiệu hàng đầu châu Á

Vietjet thành lập vào năm 2007 và chính thức khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 12 năm 2011. Hãng đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA, hoạt động khai thác của Vietjet đạt chỉ số tin cậy, chỉ số an toàn ở mức cao so với các hãng hàng không trên thế giới.

Năm 2016 hãng đã thực hiện 84.535 chuyến bay an toàn với 121.213 giờ bay, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ đạt 83,6%. Độ tin cậy kỹ thuật của VietJet đạt 99,56%, thuộc nhóm cao nhất của đội máy bay A320/321 trong khu vực.

Trong 5 năm hoạt động, Vietjet đã vận chuyển trên 35 triệu lượt hành khách, được vinh danh với 32 giải thưởng trong nước và 9 giải thưởng quốc tế lớn. Vietjet cũng được bình chọn là “Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất châu Á 2015” do TTG Travel Awards bình chọn cũng như giải thưởng “Hãng hàng không được yêu thích nhất tại Việt Nam”. Vietjet liên tục trong nhiều năm được bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất” và “Thương hiệu tuyển dụng tốt nhất châu Á”.

Ngoài các giải thưởng và ghi nhận của thị trường trong và ngoài nước, Vietjet được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam.

Hiện tại, Vietjet đang khai thác 45 tàu bay A320 và A321, thực hiện trên 300 chuyến bay mỗi ngày với 63 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia… Hãng có kế hoạch phát triển mạng bay rộng khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đang nghiên cứu tiếp tục mở rộng các đường bay trong khu vực và đã ký kết hợp đồng mua sắm tàu bay thế hệ mới, hiện đại với các nhà sản xuất máy bay uy tín trên thế giới. Vietjet đã ký kết các đơn đặt hàng 119 máy bay Airbus dòng A320/321 và 100 máy bay Boeing 737 MAX.

Vietjet đang xây dựng Trung tâm Công nghệ Hàng không (thuộc Dự án Học viện Hàng không Vietjet) trở thành cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành hàng không tiêu chuẩn quốc tế để chủ động về nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành hàng không.