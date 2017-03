Cộng đồng chung tay phòng, chống tội phạm

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra hơn 5.100 vụ phạm pháp hình sự (tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, cướp tài sản xảy ra 266 vụ (giảm 19,39%) và cướp giật tài sản 989 vụ (giảm 4,25%) so với cùng kỳ. Tình hình trộm cắp tài sản xảy ra 2.747 vụ (tăng 7,22%) và chiếm 53,77% trên tổng số vụ phạm pháp hình sự.

Chủ động, tập trung phòng, chống tội phạm

Con số thực tế này phần nào nói lên tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn TP đầu năm 2013 vẫn còn diễn biến phức tạp, mặc dù giảm về số vụ nhưng tính chất tội phạm có xu hướng manh động hơn trong thời gian qua. Điểm chung của những vụ án trộm cắp tài sản, cướp giật là các đối tượng phạm tội phần lớn là những thanh thiếu niên, không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập chơi bời, sử dụng các loại chất kích thích. Chúng hình thành các băng nhóm để thực hiện các hành vi phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản để thỏa mãn các nhu cầu cá nhân. Thế nên việc tổng lực tấn công nạn cướp giật là điều vô cùng cấp bách và cần thiết.

Nắm bắt chủ trương và mong muốn mang đến cho người dân một cuộc sống yên bình, nhiều đơn vị cá nhân, nhà đầu tư… ở các quận, huyện đã chủ động xây dựng mục tiêu, đề ra chiến lược cụ thể cũng như phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, công an, dân phòng tại địa phương… tăng cường các biện pháp phòng chống, trấn áp loại tội phạm nguy hiểm này ngay trên chính địa bàn của mình. Đơn cử như trường hợp của quận 5, quận 6, quận 7, huyện Nhà Bè, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng…













Bảo vệ Phú Mỹ Hưng truy đuổi, khống chế và bắt giữ tội phạm cướp giật, giao cơ quan chức năng xử lý.

Ông Nguyễn Văn Tuyến - Phó đội trưởng Đội Bảo vệ Phú Mỹ Hưng cho biết: “Để giữ gìn môi trường yên bình, an toàn cho cư dân, đồng thời giảm thiểu tối đa vụ việc phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn khu đô thị, chúng tôi đã tăng cường tuần tra, phát hiện đối tượng khả nghi, theo dõi đề phòng trộm cắp. Đồng thời, chúng tôi điều chỉnh bố trí nhân sự tại các khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra sự cố cướp giật ĐTDĐ, túi xách của người đi đường; tăng cường chín chốt chặn an ninh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Đức Cảnh. Đặc biệt, chúng tôi phối hợp với lực lượng taxi trong khu vực cùng nhau cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn, thông báo và bắt giữ những đối tượng phạm tội. Trong sáu tháng đầu năm, chúng tôi hoàn thành mục tiêu giảm thiểu tỉ lệ trộm cắp xuống mức thấp nhất”.

Bảo vệ chính mình là bảo vệ cộng đồng

Gần đây, tình trạng cướp giật có nhiều diễn biến phức tạp, bọn tội phạm áp dụng nhiều chiêu thức mới khiến người dân không kịp trở tay. Thế nhưng vẫn còn nhiều người dân lơ là khi lưu thông trên đường, điều đó hết sức nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Chị Nguyễn Hồng Ánh (quận 5) chia sẻ: “Tôi đang đi xe máy trên đường thì có điện thoại, vì chủ quan không dừng lại mà tiếp tục vừa nghe vừa điều khiển xe, chỉ sơ hở chút xíu, bọn cướp đã giựt ngay điện thoại và xô tôi ngã xuống đường, cũng may là tôi không bị xây xát nhiều nhưng đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh”.

Ông Huỳnh Đăng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, cho biết: “Để hạn chế được tình hình tội phạm, cần phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh ngăn ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư. Làm sao để mọi người dân đều được tham gia công tác phát hiện nhanh, thông báo cho các ngành chức năng biết”(*).

Thiết nghĩ mọi công dân nên tự nâng cao ý thức, nhắc nhở nhau cảnh giác, đồng thời chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình khi lưu thông trên đường. Chính hành động của mỗi cá nhân sẽ góp phần chung tay chống lại bọn tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự cho cư dân, cộng đồng...

10 biện pháp phòng, chống tội phạm, cướp giật tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng: 1. Đăng hình ảnh khuyến cáo không nên nghe ĐTDĐ và mang túi xách hớ hênh khi đi bộ trên đường… tại bảng thông tin của các khu phố, khu chung cư và tập san Phú Mỹ Hưng. 2. Phát 5.000 tờ rơi nhắc nhở cảnh giác cướp giật. 3. Bố trí, tăng cường thêm bảy vị trí dừng chân cơ động vào ban đêm. 4. Tăng cường chín chốt chặn an ninh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Đức Cảnh. 5. Đặt thêm 87 bảng điện thoại khẩn 54.113.113 để tiếp nhận thông tin về tình hình an ninh trật tự. 6. Lắp đặt các bảng cảnh báo tại các khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra sự cố cướp giật. 7. 40 bảng “Khu vực lắp đặt camera” để cảnh giới, răn đe các loại tội phạm. 8. Tăng cường công tác kiểm tra tạm trú vào ban đêm tại các công trình xây dựng. 9. Phối hợp cùng các công ty dịch vụ bảo vệ, Đội Đặc nhiệm hình sự quận 7 trao đổi thông tin, công tác tuần tra chung, lập hồ sơ lưu trữ đối tượng khả nghi. 10. Sẽ lắp đặt thêm camera tại các tuyến đường trọng yếu.

