Cộng đồng doanh nghiệp và người dân hãy chung sức, chung lòng

Trên đây là ý kiến trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Phước (ảnh), PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM, với Nhịp sống Đô thị.

. Thưa ông, năm 2010, Sở TN&MT đã tổ chức nhiều chương trình như tập huấn sản xuất sạch hơn, giải thưởng doanh nghiệp (DN) xanh… nhằm khuyến khích DN cải thiện môi trường. Điều đó có tác động và hiệu quả thế nào đến DN trên địa bàn TP?

+ Chương trình sản xuất sạch hơn nằm trong chương trình bảo vệ môi trường của TP cũng như thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn của Chính phủ, mục đích của sản xuất sạch hơn là giúp các DN sản xuất có hiệu quả hơn, chi phí thấp, đồng thời kiểm soát ô nhiễm môi trường, giải thưởng DN xanh là một trong những giải thưởng nhằm khuyến khích các nhà sản xuất tuân theo việc bảo vệ môi trường, sản xuất thân thiện với môi trường làm cho cộng đồng DN phấn khởi xem việc sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Trong năm 2010, trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài; trong cộng đồng DN và dân cư đã thường xuyên nhắc tới những chương trình và giải thưởng liên quan đến lĩnh vực môi trường như chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn, giải thưởng DN xanh do Sở TN&MT chủ trì thực hiện. Điều này đã chứng tỏ những chương trình nói trên đã bắt đầu có những ảnh hưởng tích cực đến ý thức bảo vệ môi trường của các DN và người dân. Bên cạnh việc tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, những nỗ lực của Sở TN&MT cùng các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác truyền thông nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các DN đã và đang gặt hái được thành quả sau hơn năm năm thực hiện.

Sau năm năm, chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn do Sở TN&MT chủ trì đã từng bước đi vào trong các hoạt động sản xuất của DN. Qua đó, các DN đã hiểu được rằng: mỗi DN đều có thể cắt giảm được rất nhiều chi phí nếu như áp dụng chương trình sản xuất sạch hơn vào trong sản xuất. Cụ thể sẽ tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, giảm lượng chất thải phát sinh. Từ đó giảm chi phí xử lý chất thải cuối nguồn, tái sử dụng năng lượng dư thừa… Như vậy, áp dụng sản xuất sạch hơn vào trong hoạt động sản xuất cũng chính là một cách kiếm tiền đơn giản nhất và hiệu quả nhất cho các DN.

Từ năm 2006, giải thưởng DN xanh cho những đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường không mang đến cho các DN lợi ích trực tiếp như chương trình sản xuất sạch hơn mà mang đến cho các DN một lợi ích còn lớn hơn đó chính là thương hiệu. Để cụ thể hơn lợi ích của những DN đạt được giải thưởng DN xanh, từ năm 2010, Ban chỉ đạo giải thưởng DN xanh đã phối hợp với chuỗi siêu thị Co.op Mart thực hiện chương trình: ưu tiên phân phối sản phẩm cho những DN đoạt giải cũng như ưu tiên trong vị trí sắp xếp sản phẩm trong siêu thị so với những sản phẩm cùng loại…

Nhân đây, chúng tôi kêu gọi người tiêu dùng hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho những DN đã có ý thức nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường; tẩy chay những DN không có ý thức bảo vệ môi trường, buộc các DN gắn sản phẩm của mình với bảo vệ môi trường như sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp đóng góp cho sự phát triển bền vững của TP.

. Việt Nam nói chung và TP.HCM đang chịu ảnh hưởng nặng nề như ngập úng, sự xâm lấn của nước biển… Trước tình hình đó, UBND TP.HCM và Sở TN&MT đã có những chính sách, biện pháp gì để ứng phó và hạn chế tác hại của BĐKH?

+ Về quan điểm, tôi cho rằng ngập úng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho BĐKH mà trong đó phải xem yếu tố con người có tác động rất lớn. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể thờ ơ yếu tố BĐKH đã và đang diễn ra. Theo kịch bản do Bộ TN&MT xây dựng, với sự giúp đỡ của Tổ chức BĐKH của Liên Hiệp Quốc, vào cuối thế kỷ này, do nhiệt độ của khí quyển tăng cao (2-3oC), băng của Trái đất tan nhanh, mực nước biển có thể dâng cao 50 cm, 75 cm và 100 cm hoặc cao hơn nữa nếu con người không có các biện pháp tích cực làm chậm lại quá trình ấm lên của Trái đất. Hiện tượng này kéo theo hàng loạt hậu quả nghiêm trọng, như bão lụt xảy ra ngày càng nhiều hơn, cường độ mạnh hơn, mất đất sinh sống và nông nghiệp, di dân, bệnh tật, thiệt hại cơ sở hạ tầng, mất cân bằng sinh thái… Các tổn thất to lớn này khó có thể quy đổi bằng tiền. Theo công bố của Ngân hàng Thế giới (2007), Việt Nam là một trong năm quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi BĐKH (gồm Ai Cập, Suriname, Bahamas, Bangladesh và Việt Nam) và theo nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), TP.HCM nằm trong danh sách 10 TP bị đe dọa nhiều nhất.

Sắp tới đây, việc thu gom rác dân lập sẽ được quản lý một cách quy củ hơn.

Nhận biết tầm quan trọng của hiện tượng BĐKH ảnh hưởng đến Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, chính quyền TP đã nhanh chóng có các động thái tích cực nhằm tăng cường các hoạt động trong nước và hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các nước phát triển để kịp thời ứng phó.

Để đáp ứng cho chiến lược lâu dài, TP đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH. Ban chỉ đạo này là cơ quan chuyên trách giúp UBND TP giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến BĐKH. Có thể nói, nguồn tài chính đầy đủ và công nghệ hiện đại là điều kiện cần và đủ cho sự thành công của TP. Hiện nay TP đã và đang sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo trong giai đoạn 2010-2012.

. Theo thống kê, hiện nay công suất xử lý các loại chất thải nguy hại (CTNH) của TP còn thấp, vì vậy để đảm bảo 100% lượng CTNH được xử lý vào năm 2015, TP và Sở TN&MT đã có những chính sách gì?

+ Hiện nay CTNH của TP phát sinh khoảng 250-300 tấn/ngày và được xử lý bằng các phương pháp đốt, tái chế, keo tụ, xử lý nước thải nguy hại và hóa rắn, việc xử lý CTNH được xã hội hóa, tuy nhiên vẫn còn một lượng CTNH từ một số ngành công nghiệp như xỉ, các loại thủy tinh hoạt hóa cần có bãi chôn lấp an toàn dù số lượng này không lớn. Tuy nhiên, với đà tăng trưởng kinh tế, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa như hiện nay đến năm 2015 số lượng CTNH của TP có thể lên đến 500 tấn/ngày. Để giải quyết vấn đề này, hiện nay TP đang xem xét triển khai một số dự án như: Bãi chôn lấp an toàn số 3 tháng 7-2011 đưa vào vận hành, lò đốt 21 tấn ở Đông Thạnh, một số dự án xử lý CTNH của Công ty Môi trường đô thị, Công ty VWS và một số dự án khác cũng đang được xem xét trình UBND TP cho triển khai. Để triển khai các dự án này, trước mắt TP đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc Củ Chi, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước; khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thiện thể chế chính sách, hiện đại hóa hệ thống thu gom vận chuyển…

. Sở sẽ có những bước đi mới nào trong năm 2011 vì một TP.HCM sạch đẹp, văn minh hơn, thưa ông?

+ Tôi cho rằng để TP văn minh, sạch đẹp hơn thì không chỉ riêng nỗ lực của Sở mà phải là cả một hệ thống chính trị cùng nỗ lực và phải cùng thực hiện một cách đồng bộ, từ hệ thống văn bản vi phạm pháp luật, cơ sở hạ tầng, đến yếu tố con người. Trong đó, yếu tố con người là đóng vai trò rất quan trọng. Và xác định đây là mục tiêu của quá trình phát triển lâu dài, cần phải được thực hiện liên tục và bền bỉ.

Đối với Sở TN&MT, chúng tôi cũng có chuẩn bị những bước đi như sau nhằm cải thiện dần chất lượng vệ sinh môi trường đô thị cho TP.HCM:

Thứ nhất, đối với thu gom rác tại nguồn chỉ nói riêng về đô thị có hơn 60% là do lực lượng rác dân lập thực hiện, mà đây là đối tượng mà chúng tôi chưa quản lý chặt chẽ được. Do đó chúng tôi cần phải phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm soát lực lượng này, bằng cách thông qua quy chế hoạt động của lực lượng rác dân lập. Chúng tôi đã xây dựng quy chế và cố hoàn thành trong năm 2011.

Thứ hai, đối với cơ sở hạ tầng, chúng tôi sẽ đánh giá lại nhu cầu sử dụng thùng rác và nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn TP, xây dựng đề án lắp đặt cho phù hợp, vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng và đảm bảo được yếu tố mỹ quan cho TP.

Thứ ba, về hành vi xả rác trên đường, nơi công cộng thì phụ thuộc nhiều về ý thức của cộng đồng và công tác kiểm tra, xử phạt của chính quyền địa phương. Sở TN&MT sẽ đề xuất xây dựng các quy định mức phạt riêng cho TP.HCM vì đây là một đô thị lớn thì không thể áp dụng cùng mức phạt như các tỉnh, thành khác. Đồng thời cần phải mở rộng thẩm quyền xử phạt cho lực lượng kiểm tra ở cấp cơ sở và tăng cường số lượng cho lực lượng này.

P.NGUYỄN - NHƯ THỦY