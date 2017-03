Cống hiến mới trong trị liệu bệnh “khó nói”

Trên thị trường Việt Nam, dầu hải cẩu Arctic Ocean 500 mg được chiết xuất từ đâu? Thành phần và hàm lượng chính của dầu hải cẩu có gì đặc biệt?

Hải cẩu là một loài động vật có vú quý hiếm, sinh sống chủ yếu ở vùng biển hàn đới như Bắc Băng Dương, vùng Newfoundland Canada. Gần đây, các nhà khoa học đã chiết xuất thành công dầu hải cẩu (DHC) dạng viên nang mềm Arctic Ocean 500 mg có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Thành phần chủ yếu với tỷ lệ rất cao của DHC là SQUALENE, DHA, EPA, DPA. Riêng DPA, cho đến nay chỉ thấy có trong sữa mẹ và dầu hải cẩu, có chứa nhiều dưỡng chất, kháng thể tự nhiên chống đỡ bệnh tật. DHC Arctic Ocean 500 mg do Tập đoàn Tasly (Trung Quốc) sản xuất. Vì hải cẩu được xếp là động vật quý hiếm, khai thác có kiểm soát, Tasly được cấp phép khai thác tối đa 25.000 con/năm do chính phủ Canada cấp.

Artic Ocean 500 mg: Công dụng chính, phòng và hỗ trợ điều trị, giảm biến chứng các bệnh gì?

1. Hỗ trợ chức năng tuyến tiền liệt (TTL), tăng cường sinh lực phái nam:

Một nghiên cứu mới đây của Tập đoàn Dược phẩm Tasly về tác dụng của DHC Arctic Ocean trên bệnh nhân phì đại TTL đã cho kết quả rất khả quan. Với tác dụng DHC, làm giảm độ dày của TTL rất rõ rệt, giảm số nốt, thành khoang tuyến nang thu nhỏ lại, nếp gấp tuyến ngắn lại và thưa hơn, chất dịch loãng tiết ra trong khoang nang tuyến nhiều lên... Đồng thời, DHC có tác dụng là giảm Acide Phosphatase (ACP) khi nghiên cứu cấy vào xoang niệu dục; ACP là chỉ tiêu cân bằng chức năng hormone testosterone dẫn tới có tác dụng làm giảm hấp thu testosterone, nhờ đó ức chế tổng hợp protein của TLT. Hơn nữa, thành phần chiết xuất từ hải cẩu thận (cơ quan sinh dục ngoài của hải cẩu) cũng có tác dụng tốt cho TTL - cơ quan tham gia sản sinh ra tinh dịch, đồng thời tăng cường chức năng hormone sinh dục nam, tốt cho hoạt động sinh lý thường xuyên.

Một nghiên cứu mới đây còn cho thấy DHC Arctic Ocean có tác dụng tốt với chức năng của tế bào tinh trùng và tinh dịch (sperm cell), cung cấp dưỡng chất và giảm thiểu sự thoái biến của tế bào “nguồn” này.

2. Giảm bền vững tình trạng rối loạn cương (RLC):

Các bệnh kể trên thường là nguyên nhân hoặc hậu quả, đôi khi là yếu tố gia tăng nguy cơ mắc chéo. Ví dụ: béo phì là trạng thái thừa cân do tăng khối lượng mỡ, tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh khác như: tiểu đường týp II, gan nhiễm mỡ. Ở đàn ông béo phì, nội tiết tố nam giảm 1/3, nội tiết tố nữ tăng gấp đôi, dẫn đến suy giảm khả năng tình dục, RLC. Ở phụ nữ béo phì, nội tiết tố nam có chiều hướng tăng và nội tiết tố nữ cũng luôn ở mức cao, ức chế tuyến yên, gây rối loạn kinh nguyệt; tử cung và buồng trứng nhiễm mỡ hạn chế khả năng sinh đẻ; tình trạng lãnh cảm tăng, làm mất ham muốn tình dục.

Mặt khác, trên thực tế, RLC thường gợi ý cơ thể đang có nguy cơ mắc những căn bệnh tiềm ẩn. Trên thế giới có tới hơn 1/3 những người đàn ông bị chứng bệnh này, sau khi được khám bệnh đã phát hiện ra những bệnh khác có liên quan như bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì hay trầm cảm. Bệnh tiểu đường týp II có ảnh hưởng rất nhiều tới tình trạng cương dương của bệnh nhân với nhiều nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh về thành mạch khá phức tạp. Trong đó, quan trọng nhất là tổn thương dây thần kinh lưng dương vật, rối loạn hệ thần kinh thực vật, tổn thương mạch máu trong cơ thể, đặc biệt ở tại thể hang, các triệu chứng rối loạn tâm thần kinh trên bệnh nhân tiểu đường cũng được kể đến. Nguy cơ bị RLC dương của bệnh nhân tiểu đường cao gấp ba lần so với người bình thường. Có tới 56% bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường týp II mắc chứng RLC dương ngay trong năm năm đầu tiên mắc bệnh. Đôi khi RLC dương là triệu chứng lâm sàng đầu tiên của tiểu đường.

DHC Arctic Ocean 500 mg có công dụng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng cũng như hỗ trợ điều trị các căn bệnh nói trên. Vì chiết xuất từ thiên nhiên, theo công nghệ hiện đại, DHC Arctic Ocean 500 mg được chiết xuất theo phương pháp Molecular Distillation (thuần hóa hấp phân tử) - ở độ chân không rất cao, nhiệt độ hấp thấp, thời gian chịu nhiệt ngắn, phù hợp với đặc tính của sản phẩm vốn phân ly ở điểm sôi cao, tính cảm nhiệt cao. Do đó mang lại nồng độ chất hoạt tính quan trọng cao hơn rất nhiều các phương pháp chiết xuất khác. Một sản phẩm khai thác các giá trị “bí ẩn” từ thiên nhiên rất tốt cho bệnh nhân rối loạn sinh lý do RLC, do hẹp lòng mạch thể hang, do bệnh lý u xơ TTL và các bệnh lý hẹp lòng mạch máu do xơ vữa gây ra.

DHC Arctic Ocean 500 mg do Tập đoàn Dược phẩm Tasly bào chế sử dụng an toàn, hiệu quả và bền vững trong trị liệu, một cống hiến mới của y học hiện đại.