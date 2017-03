Công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp xây dựng mái vòm hơi

Nhóm các nhà nghiên cứu Phạm Hồng Nhật, Lê Văn Tâm, Nguyễn Phú Bảo, Lê Nguyễn Thiên Hương đã trình bày báo cáo đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại (CTNH), đồng thời đưa ra các giải pháp cho công tác xây dựng bãi chôn lấp CTNH an toàn trên địa bàn TP.HCM.

Công nghệ mái vòm hơi…

Một trong những phương pháp được hội thảo đề xuất là phương pháp mái vòm hơi (airdome) đang được ứng dụng rộng rãi tại Hàn Quốc và được KBec (Hàn Quốc) giới thiệu cho dự án bãi chôn lấp an toàn của Citenco tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc-Củ Chi (bãi số 3). Phương pháp này sử dụng mái vòm bằng màng dẻo, được thổi phồng bằng hơi che kín ô chôn lấp. Mái vòm hơi có thể tái sử dụng được nhiều lần. Ưu điểm của phương pháp này là nước mưa không thể xâm nhập vào bãi rác, không cần nhà máy xử lý nước rỉ rác, không cần phải phủ đỉnh hằng ngày, chỉ cần thỉnh thoảng phủ để tạo nền cho xe vận chuyển. Tuy nhiên, vẫn cần lớp phủ đỉnh cuối cùng và vẫn có thể tiếp nhận rác bình thường khi trời mưa, tránh được sự phát tán mùi hôi, bụi ra môi trường xung quanh, tăng thêm thể tích chôn rác do không phải phủ lớp trung gian hằng ngày, chi phí vận hành thấp do không phải xử lý nước rỉ rác.

Ngày nay, cộng đồng đã quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Lực lượng tình nguyện của Coca-Cola đang làm sạch bờ biển ở TP Vũng Tàu. Ảnh minh họa: NM

Mặc dù vậy, phương pháp này cũng có những hạn chế cần được khắc phục như thi công đòi hỏi trình độ công nghệ và thiết bị cao, cần huấn luyện chuyên viên kiểm soát mái vòm, cần nhiều chi phí cho công việc bảo trì bảo dưỡng, chi phí đầu tư ban đầu cao.

Tuy nhiên, xét tổng thể thì phương pháp mái vòm hơi vẫn là phương pháp tối ưu nhất cho một bãi chôn lấp an toàn. Ngoài ra, do đặc điểm nền đất yếu tại vị trí bãi chôn lấp nên công tác xử lý nền móng cũng cần được đặc biệt coi trọng để tránh hiện tượng sụt lún khi bãi đi vào vận hành. Bên cạnh đó, việc giám sát môi trường như quan trắc rò rỉ, nước rác, nước ngầm, khí thải cũng cần được quan tâm. Theo ý kiến của một số chuyên gia, phương pháp này là chấp nhận được vì vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thể tái sử dụng mặt bằng bãi chôn lấp, hạn chế và giảm được tình trạng chôn lấp trái phép CTNH.

Những kiến nghị khác

Báo cáo cũng nêu rõ những kiến nghị cần được giải quyết để công tác chôn lấp CTNH có kết quả tốt hơn, như TP.HCM cần nhanh chóng xây dựng bãi chôn lấp an toàn tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc-Củ Chi, đồng thời tăng quy mô bãi chôn lấp an toàn tại đây nếu quỹ đất cho phép hoặc xây dựng thêm các bãi chôn lấp an toàn. Bên cạnh đó, cần có những nghiên cứu sâu hơn về đặc tính CTNH có thể chôn lấp trên cơ sở phân loại và đánh giá ngưỡng nguy hại và đặc tính địa chất của từng vùng. Chuyển dần những cơ sở hoạt động công nghiệp vào KCX-KCN tập trung; hạn chế tình trạng phát triển phân tán, nhỏ lẻ của các cơ sở xử lý CTNH tư nhân và quy mô nhỏ.

Ưu tiên và nhanh chóng xây dựng các nhà máy xử lý CTNH tập trung, lớn, hiện đại của nhà nước hoặc xã hội hóa; di dời các cơ sở xử lý CTNH đóng ở các khu dân cư vào KCN hoặc tại các vị trí đã được TP.HCM quy hoạch cho công tác xử lý chất thải rắn.

Song song đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần sớm bổ sung danh mục các CTNH được phép chôn lấp, cũng như quy định về ngưỡng CTNH được phép chôn lấp; quy định đặc tính của các sản phẩm cố định hóa rắn cần đạt được nếu muốn chôn lấp tại bãi chôn lấp an toàn hay sử dụng cho các mục đích khác. Cần nghiên cứu về CTNH từ các nguồn như sinh hoạt, dịch vụ, nông nghiệp…, từ đó có những quy định chặt chẽ hơn về quản lý và xử lý CTNH từ các nguồn này.

VŨ YẾN