Công ty Chu Việt & những giải thưởng vàng

Cao xương ngựa là thực phẩm chức năng đặc biệt giúp nâng cao thể trạng và phục hồi sức khỏe. Trong năm 2007 vừa qua, các sản phẩm của Công ty Chu Việt đã vinh dự đón nhận cúp vàng và huy chương vàng dành cho danh hiệu “Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng do Bộ Y tế trao tặng.

Mới đây, tối 15-8-2008 tại nhà hát Trưng Vương - TP Đà Nẵng, trong chương trình bình chọn “Thương hiệu mạnh và phát triển bền vững” được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và Đài PTTH Đà Nẵng, Công ty Chu Việt tiếp tục được bình chọn và trao tặng các giải thưởng sau:

1. Huy chương vàng “Hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn” cho sản phẩm Cao ngựa bạch Thiên Phước.

2. Huy chương vàng “Hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn” cho sản phẩm Thực phẩm chức năng Mã pín tửu.

3. Cúp “Sen Vàng Việt Nam” cho Chi nhánh Công ty Chu Việt - Trung tâm kinh doanh miền Nam.

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về giá trị thực của các danh hiệu, chúng tôi xin giải thích chi tiết từng giải thưởng sau đây:

- Huy chương vàng Hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn cho sản phẩm “Cao ngựa bạch Thiên Phước” và “Thực phẩm chức năng Mã pín tửu Chu Việt”. Trong đó, dấu hiệu Vietnam Bestfood là giải thưởng do Ban tổ chức Hội chợ thực phẩm công nghệ chất lượng hợp chuẩn - Vietnam Bestfood trao tặng cho các sản phẩm, thực phẩm. Đây là dấu hiệu đặc biệt quan trọng giúp người tiêu dùng phân biệt và chọn lựa được những sản phẩm, thực phẩm đạt tiêu chuẩn cao, đảm bảo an toàn sức khỏe. Đây cũng là hình thức ghi nhận, động viên và khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lương thực và thực phẩm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, thực hiện tốt những quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng ngày càng cao.

- Danh hiệu hàng chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Giải thưởng do Ban tổ chức Hội chợ Eximpo Vietnam trao cho những sản phẩm tiêu biểu tham gia hội chợ. Các doanh nghiệp in dấu hiệu lên bao bì sản phẩm đoạt giải thưởng, để phân biệt với những sản phẩm cùng loại khác, giúp doanh nghiệp quảng bá tốt nhất và khẳng định chất lượng sản phẩm, đồng thời giúp người tiêu dùng lựa chọn được sản phẩm có chất lượng cao phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế.

- Cúp Sen Vàng thương hiệu nổi tiếng cho Công ty Chu Việt. Cúp Sen Vàng được sáng lập từ năm 2001, là giải thưởng giá trị trao tặng cho các doanh nghiệp tiêu biểu tham dự Hội chợ Xuất nhập khẩu và Tiêu dùng - Eximpo Vietnam. Giải thưởng đã được trao cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và ngày càng ảnh hưởng tích cực và sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Sáng ngày 25-8, Hội nghị thể thao gia đình toàn quốc lần thứ II khu vực phía Nam sẽ khai mạc tại TP Cần Thơ (từ 25 đến 29-8). Công ty Chu Việt là nhà tài trợ nhằm góp phần tôn vinh văn hóa thể thao và nét đẹp truyền thống gia đình Việt Nam. Đồng thời thông qua hội thi nhằm giới thiệu thương hiệu và sản phẩm (cao ngựa và các chế phẩm từ thịt ngựa...) của công ty với độc giả và người tiêu dùng trong cả nước.