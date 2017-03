Công ty CP Thực phẩm Masan: Nhận giải vàng “Thương hiệu ATVSTP”

Giải thưởng An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2009 do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) tổ chức vừa được trao cho năm nhãn hàng gồm Chin-su, nước tương Tam Thái Tử, Nam Ngư, Omachi và Tiến Vua của Công ty CP Thực phẩm Masan (Masan Food).

Ngoài ra, Masan Food còn có tám sản phẩm được chứng nhận sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm: nước tương cao cấp Chin-su, nước mắm cao cấp Chin-su hương cá hồi, nước tương đậu nành Tam Thái Tử nhất ca, nước tương đậu nành Tam Thái Tử nhị ca, nước mắm Nam Ngư, mì ăn liền Omachi sườn hầm ngũ quả, mì ăn liền Tiến Vua tôm sú nấu chua, mì ăn liền Tiến Vua bắp cải thịt bằm. NM