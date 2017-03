Công ty Mỹ Linh từng bước khẳng định thương hiệu

Với kinh nghiệm dày dạn, nhiều doanh nghiệp đã tạo dựng được vị trí vững chắc với thương hiệu được nhiều người biết đến.

Năm 1990, cơ sở may Mỹ Linh tham gia kinh doanh trên thị trường. Đơn vị này phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn vì đây là một cái tên còn quá mới mẻ với người tiêu dùng. Dần dần Mỹ Linh đúc kết được nhiều kinh nghiệm, những bài học quý giá trong quá trình sản xuất kinh doanh. Năm 1999, một bước đột phá mới khi cơ sở chuyển đổi thành Công ty TNHH May In-DV-TM Mỹ Linh.

Hơn 20 năm qua, công ty đã gặt hái nhiều thành công đáng kể, xây dựng một lượng khách hàng thân thiết và đa dạng ở nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước. Thế mạnh của Mỹ Linh là may, in, thêu trên các chất liệu như áo thun, áo mưa, áo Jacket, áo sơmi, quần Tây, mũ nón, các vật phẩm quảng cáo theo yêu cầu của khách hàng, quà tặng khuyến mãi… Ngoài ra, công ty cũng thực hiện in kỹ thuật số trên banner, thủy tinh, gốm sứ, đồng phục văn phòng. Với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường trong nước, Mỹ Linh chú ý đến đối tượng khách hàng mục tiêu là các công ty ở KCN, KCX. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, mức giá ưu đãi và ổn định là chính sách công ty theo đuổi nhằm thu hút khách hàng.

Khách hàng có nhu cầu, xin liên hệ: 544/14 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM; ĐT: (08) 38426908; Email: mylinhco@hcm.vnn.vn; Website: www.mylinhco.com.vn.

NGỌC CHÂU