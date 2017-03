Co.op Mart, Big C khuyến mãi sau Tết

Cụ thể, từ nửa cuối tháng 2, Co.op Mart sẽ giảm giá 10% cho các loại rau củ như rau dền, mồng tơi, nấm...; giảm giá 3.000 đồng/kg cho cá lóc nguyên con, cá saba Nhật, cá sawa...; giảm giá cho bưởi, dưa hấu thường, dưa hấu không hạt...

Bên cạnh đó, sáu tỷ đồng (diễn ra trong thời gian rất ngắn) là tổng giá trị chương trình “Tôn vinh vẻ đẹp Việt” diễn ra từ 19-2 đến 8-3 của Big C trên toàn quốc. Theo đó, với nhóm hàng hóa mỹ phẩm Big C sẽ giảm giá 10%-50%, đặc biệt một số nhóm hàng sẽ còn được nhận quà tặng kèm theo trị giá đến 99%. Với 16 nhóm thực phẩm và gia dụng thiết yếu, như: đầu cá hồi, dầu ăn, nước mắm, sữa tươi, nồi cơm điện, bếp ga, ti vi LCD Samsung... sẽ có mức giá rẻ đến bất ngờ (giảm 10%-48%). Đây là chương trình với nhiều hoạt động phong phú được Big C tổ chức với quy mô lớn nhằm “hâm nóng” thị trường, nhất là trong tình hình kinh tế khó khăn...- bà Quỳnh Trang, giám đốc PR và đối ngoại của Big C cho biết. Ngoài ra, tại các Big C sẽ có những ngày hội tư vấn chăm sóc sắc đẹp, biểu diễn ca nhạc...