Co.opmart Thốt Nốt chuẩn bị hoạt động

Theo buổi báo cáo thường kỳ về tình hình kinh tế-xã hội của TP Cần Thơ, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14,8% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 44.049 tỉ đồng, đạt 44,1% kế hoạch, tăng 8,6% so với cùng kỳ; tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 67.040 tỉ đồng, đạt 42,8% kế hoạch, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Với tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ổn định, vị trí thuận lợi trong việc giao thương, môi trường đầu tư luôn được cải thiện Cần Thơ đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến với TP này.





Co.opmart được người tiêu dùng cả nước yêu mến vì hàng hóa chất lượng, giá cả phải chăng, phục vụ ân cần.

Điểm nhấn nổi bật của loại hình thương mại bán lẻ hiện đại tại TP Cần Thơ có thể kể đến mô hình siêu thị Co.opmart Cần Thơ do Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op chính thức đưa vào hoạt động cách đây 13 năm. Mô hình này đã thật sự góp phần quan trọng vào việc chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành thương mại bán lẻ của tỉnh nhà và làm thay đổi thói quen mua sắm của người dân nơi đây.



Theo thông tin từ Saigon Co.op, nhà bán lẻ hàng đầu này sẽ tiếp tục đưa siêu thị Co.opmart thứ 2 vào hoạt động tại Cần Thơ.

Cụ thể, Co.opmart Thốt Nốt sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 9-12 tại quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Cùng với Co.opmart Cần Thơ, Co.opmart Thốt Nốt sẽ là điểm phân phối hàng bình ổn giá và quảng bá hàng Việt hiệu quả đến người dân TP Cần Thơ và các khu vực lân cận. Đồng thời, Co.opmart Thốt Nốt cũng sẽ là cầu nối đưa hàng hóa, đặc sản của TP Cần Thơ nói chung và quận Thốt Nốt nói riêng đến hệ thống siêu thị Co.opmart trên toàn quốc.

Co.opmart Thốt Nốt khai trương và đi vào hoạt động trong thời điểm cuối năm sẽ giúp người dân có thêm một nơi mua sắm hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý và chất lượng cao trong dịp Tết 2017.