Cù Lao Chàm, Quảng Nam: Được đề cử công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới

Tại kỳ họp lần này, Ủy ban UNESCO Việt Nam sẽ đệ trình hai hồ sơ đề nghị công nhận Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và Mũi Cà Mau vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển (khu DTSQ) thế giới. Các hồ sơ này được đánh giá cao. Cù Lao Chàm thuộc TP Hội An, tỉnh Quảng Nam có đầy đủ những yếu tố cơ bản để được công nhận trong lần này.

Lá chắn của Cửa Đại, Hội An

TP Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam, nằm bên bờ sông Thu Bồn với hai địa danh nổi tiếng trong nước và quốc tế - phố cổ Hội An và Cù Lao Chàm. Việc kết nối giữa di sản văn hóa và khu bảo tồn biển thành một khu DTSQ dưới sự điều phối của UBND tỉnh sẽ đảm bảo thực hiện đầy đủ ba chức năng của một khu DTSQ, đồng thời góp phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững (Agenda 21) của địa phương cũng như của đất nước.

Địa danh Hội An xưa kia đã có một thời nổi tiếng với tên gọi Faifo mà các thương nhân Nhật Bản, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Ý... đã biết đến từ thế kỷ XVI, XVII. Từ thời đó, thương cảng Hội An đã thịnh vượng, là trung tâm buôn bán lớn của vùng Đông Nam Á, một trong những thương thuyền vùng Viễn Đông.

Ngày 22-8-1998, Hội An được nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân”. Sau đó, Tổ chức Văn hóa-Khoa học-Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã ghi tên Hội An vào danh mục các di sản văn hóa thế giới (ngày 4-12-1999). Hội An một lần nữa được nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” vào tháng 8-2000.

TP Hội An còn lưu giữ những dãy phố cổ gần như nguyên vẹn nằm sát ngay bờ sông Hội An. Nhà được làm bằng gỗ quý, trong nhà treo hoành phi, câu đối, cột nhà chạm trổ hoa văn rất cầu kỳ... Tuy nhiên, những giá trị phi vật thể vẫn còn chưa được biết đến với những lễ hội, tập quán, phong tục dân gian. Đây chính là bảo tàng sống cho cả di sản vật thể và phi vật thể.

Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm thuộc quần đảo Cù Lao Chàm với tám hòn đảo, lớn nhất là đảo Cù Lao Chàm với diện tích 1.317 ha, các đảo còn lại có tổng diện tích là 327 ha; cách bờ biển Cửa Đại 15 km, cách trung tâm khu phố cổ Hội An 19 km về hướng đông-đông bắc. Đã bao đời nay, Cù Lao Chàm như người lính hoa tiêu khổng lồ - như bức bình phong che chắn, án giữ cho Cửa Đại (Đại Chiêm hải khẩu) của đô thị thương cảng Hội An. Cù Lao Chàm nổi tiếng với nhiều tên gọi khác nhau trong lịch sử: Sanfu-Fù law, Cham-pu-lau, Pulociam, Pulaucham, Polochiam Pello, Chiêm Bất Lao, Tiêm Bích La... với nhiều hòn đảo lớn nhỏ: Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn La, Hòn Khô, Hòn Tai và Hòn Ông... quần tụ thành hình cánh cung quay về hướng đất liền.

Phong phú, đa dạng

Đa dạng sinh học quần đảo Cù Lao Chàm hết sức phong phú. Các kết quả nghiên cứu đã công bố 947 loài sinh vật sống trên vùng nước quanh các đảo. Trong đó, các loài cá biển sống trên rạn san hô: 178 loài, 80 giống và 32 họ; rong biển: 122 loài; thực vật phù du: 215 loài; động vật phù du: 87 loài; san hô: 134 loài, thuộc 40 giống. Thân mềm: 144 loài, giáp xác: 25 loài, da gai: 21 loài, giun: 21 loài.

Đa dạng sinh học còn được thể hiện trên những vùng núi trên các đảo, các hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới chịu ảnh hưởng rất rõ bởi tác động của gió mùa. Các hệ sinh thái rừng khá đặc trưng ở Hòn Lao với hệ thống núi phát triển theo hình cung, độ cao nhất 517 m, sườn phía đông có đá tảng dốc đứng, hiểm trở bao bọc; sườn tây dốc thoải, nhiều bãi cát bồi ven biển, trong đó Bãi Ông, Bãi Làng, Bãi Hương có dân cư sinh sống lập thành xã đảo Tân Hiệp, thuộc TP Hội An với hơn 2.900 người sinh sống. Cư dân trên đảo sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, rất ít người làm nghề nông (trồng lúa, hoa màu) hoặc buôn bán.

Với nguồn lợi đa dạng sinh học phong phú, cư dân có truyền thống văn hóa từ nhiều miền, vùng của đất nước. Con người và thiên nhiên hài hòa, mỗi hình dáng, vẻ đẹp của mỗi hòn đảo tưởng như vô tri vô giác đều mang những sắc màu huyền thoại mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Chẳng hạn như tên gọi cho tám hòn đảo:

- Hòn Lao: Hòn đảo lớn nhất thể hiện sức mạnh thiên nhiên nơi biển cả.

- Hòn Khô Mẹ và Khô Con: Do tính chất khô khan, ít nước và lớp thực bì kém phát triển.

- Hòn Lá: Các thuyền bè nơi xa nhìn ra phía biển hình một chiếc lá nổi trên nền biển xanh thẫm.

- Hòn Dài: Chiều dài của hòn đảo uốn lượn theo hình con sóng.

- Hòn Mồ: Hình dáng giống một nấm mộ, nơi những cư dân xa xứ nhớ về nơi quê cha đất tổ.

- Hòn Tai Mẹ và Tai Con: Hai hòn đảo gần như nối liền với nhau và thắt lại giống như hai cái tai mẹ và con nằm cạnh nhau mơ về nơi xa thẳm.

- Hòn Ông: Nơi đây có miếu thờ cá ông (cá voi) khi chết trôi dạt vào bờ. Tương truyền đây là loài sinh vật biển luôn cứu vớt ngư dân khi gặp nạn.

Về mặt địa hình, địa mạo, Cù Lao Chàm là phần kéo dài về phía đông nam của khối núi đá granit (đá hoa cương) Bạch Mã-Hải Vân-Sơn Trà mà các nhà địa chất gọi là “phức hệ Hải Vân” được hình thành khoảng 230 triệu năm trước đây.

Cù Lao Chàm chính là hòn ngọc của biển Đông, nơi giao lưu với thương gia của nhiều nước với vai trò trung chuyển, điểm dừng, điểm hẹn trên Con đường tơ lụa - gốm sứ Đông Tây và khu vực. Các nhà buôn phương Tây như người Bồ, Hà Lan, Anh, Pháp vào các thế kỷ trước vốn đều ưu tư, khao khát về vùng đất hứa Cù Lao Chàm, coi đây là cơ sở lý tưởng cho những dự định kinh tế, quân sự và cả ngoại giao đối với nước Đại Việt-Đại Nam-Việt Nam.

Cù Lao Chàm còn là vùng cửa sông nơi hợp lưu của các dòng sông Ô Gia, Chiên Đàn và Thu Bồn. Cửa Đại là nơi hòa trộn nước của dòng sông Cổ Cò phía Bắc, sông Trường Giang phía Nam tạo nên vùng sinh thái sông biển tuyệt vời như hình cánh cung, bức thành chắn sóng biển Đông, bao bọc ôm ấp giữ gìn cho các loài sinh vật biển phát triển. Đây cũng là nơi trú bão, dừng đậu để thư giãn từ chặng đường dài sóng gió kết hợp nhận nước, củi, lương thực... tiếp sức cho cuộc hành trình mê mải đến các vùng đất khác của các thương thuyền quốc tế.

Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề chài lưới ở vùng biển Cù Lao Chàm. Họ cũng kiếm sống bằng nghề khai thác tổ yến. Trong thời gian này, các sản phẩm đó đã mang lại nguồn lợi lớn cho người dân ở nhiều phương diện khác nhau. Trên hết, đó là một dạng thức ăn chất lượng có giá trị dinh dưỡng cao (hàm lượng protein 36%-52%); đó cũng là nguồn dược liệu mà có thể chữa nhiều bệnh tật (bệnh lao, hen suyễn, sưng tấy tay chân...). Vì thế nó rất quý giá và thường có giá rất cao, như dân địa phương vẫn thường nói: “Bảo vệ thiên nhiên tốt bao nhiêu là mang lại điều kiện sống tốt cho chim yến và cuộc sống người dân địa phương bấy nhiêu”.

Việc xây dựng Khu DTSQ Cù Lao Chàm, Hội An sẽ góp phần bảo tồn cả những giá trị thiên nhiên và văn hóa, con người và môi trường, tạo ra những nguồn thu nhập kinh tế biển từ việc bảo tồn nguồn lợi đa dạng sinh học, kinh tế sinh thái - kinh tế “xanh” từ phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa gắn với việc nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, sinh thái, giáo dục và nghiên cứu khoa học ở một vùng đất vốn giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả.