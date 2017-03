Cung cấp thiết bị y tế hỗ trợ trẻ sơ sinh và sinh non

Đây là dự án nhằm cung cấp các gói tài trợ gồm thiết bị y tế và khóa tập huấn cho một số bệnh viện tại Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp và An Giang. Gói thiết bị tài trợ bao gồm máy điều trị trẻ sơ sinh mắc chứng suy hô hấp; đèn chiếu vàng da; giường sưởi giúp trẻ sinh non điều hòa thân nhiệt; đồng hồ đo bước sóng đèn chiếu vàng da; máy đo độ bão hòa oxy máu; dung dịch sát khuẩn tay cùng nhiều thiết bị, vật dụng sơ sinh thiết yếu khác.

Cạnh đó, Prudential Việt Nam vừa tổ chức chương trình Ngày hội Prudential tri ân khách hàng tại Công viên Kỳ Hòa, quận 10, TP.HCM. Chương trình còn cung cấp giải pháp tài chính cho khách hàng; trao tặng học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học. Đặc biệt là giới thiệu chương trình giáo dục tài chính mới lạ dành cho thiếu nhi với tên gọi Vui cùng Cha-Ching. Đây là chương trình giáo dục kỹ năng quản lý tài chính cho trẻ em 7-12 tuổi dưới dạng phim hoạt hình âm nhạc do kênh hoạt hình Cartoon Network thiết kế. Qua từng câu chuyện, trẻ sẽ có cơ hội hiểu và làm quen với những kỹ năng quản lý tài chính. Ngoài ra, chương trình còn được thể hiện dưới dạng các trò chơi giáo dục để cha mẹ có thể tham gia cùng các con. Dịp này, Quỹ Prudence Việt Nam trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh là con công nhân lao động nghèo, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Phú Nhuận.

MINH TÚ