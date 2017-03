Cùng nắng gió với Honda CR-V 2013

Chuyến hành trình test xe có 5 người khởi hành từ TP.HCM lúc 4h30 sáng và được thử thách trong cái nóng chói chan của gió biển miền đất Ninh Chữ. Đầu tiên, với động cơ i-VTEC 125 kW, 4 xy lanh thẳng hàng, công suất cực đại 190 mã lực, mô men xoắn cực đại là 222 Nm cùng với tự trọng không tải của xe ở mức 1.550 kg đã giúp chiếc xe CR-V tăng tốc mạnh mẽ cho dù chúng tôi kích hoạt chế độ ECO (tiết kiệm nhiên liệu).

Từ bên trong, CR-V cho góc nhìn rất rộng và thoáng dù ngồi ở vị trí nào của xe - Ảnh: HOÀNG LỘC

Trên đoạn đường ngang qua nắng gió Vĩnh Hảo và Cà Ná của Bình Thuận, dù đang ở chế độ ECO và thoáng xuất hiện “độ trễ” khi tăng ga đột ngột, chiếc xe đã nhanh chóng lao vút đi và dễ dàng đạt vận tốc trên 100 km/h. Tắt chế độ ECO, tiếp tục nhấn mạnh chân ga, cảm giác dính lưng vào ghế lập tức xuất hiện. Ở tốc độ cao, hệ thống treo Macpherson ở hệ thống treo trước và hệ thống tay đòn kép ở hệ thống treo sau giúp xe đạt độ ổn định đáng ngạc nhiên ở một chiếc xe có trọng lượng trung bình.

Xe cao, góc nhìn rộng giúp người lái tự tin hơn, chủ động điều khiển xe và xử lý các tình huống bất ngờ trên đường nếu có. Giữa cái nắng gió hầm hập, điều khá ngạc nhiên khi xe vẫn đang duy trì tốc độ 80 km/h nhưng kim đồng hồ đo tua máy vẫn chỉ ở mức 1.500 vòng/phút. Điều này khẳng định hiệu năng cần thiết nếu bạn sử dụng chế độ ECO hợp lí. Tiêu hao nhiên liệu là một tiêu chuẩn quan trọng mà hầu hết người sử dụng xe luôn quan tâm. Theo ghi nhận, thời điểm chiếc xe đạt hiệu suất tiêu hao nhiên liệu lý tưởng nhất là vào khoảng 6 giờ chiều, khi nhiệt độ bên ngoài mát hơn, giúp hệ thống điều hòa trên xe giảm tải, xe ổn định ở tốc độ 70 - 80 km/h. Thông số 14,4 km/l xuất hiện trên bảng điện tử đã khiến người lái, vốn đang sử dụng chiếc xe có mức tiêu hao khoảng 7 km/l phải xuýt xoa. Trong khi đó, ở thời điểm giữa trưa, trong cái nóng cháy da của vùng đất Ninh Thuận, nhiệt độ trong xe được chỉnh ở mức 23 độ C, quạt gió ở mức 4/10, mức tiêu hao nhiên liệu của xe khoảng 12,2 - 13 km/l.

Cách âm của xe tốt giúp tiếng ồn của lốp vọng vào cabin rất ít cho dù xe đang chạy với tốc độ khá cao qua cung đường gồ ghề gần Cà Ná. Vô lăng bọc da, đánh lái nhẹ và đáp ứng tức thời tạo một cảm giác lái tốt cũng là một điểm cộng đáng ghi nhận của xe.

Chàng trai CR-V khoe mình cùng những cánh quạt điện gió ở Tuy Phong, Bình Thuận - Ảnh: NG.MẪN

Không gian rộng rãi trong xe đạt yêu cầu tạo sự thoải mái cho hành khách trong một hành trình khá dài. Ghế da mềm mại, khoang hành lý rộng nhờ cải tiến đẩy lồi cánh cửa hậu giúp chúng tôi thoải mái chất hành lý kể cả những chiếc bình gốm cao hơn 1 m mua từ Làng gốm Bàu Trúc.

Hệ thống làm lạnh với cửa riêng cho hàng ghế sau giúp hành khách thoải mái dù thời tiết bên ngoài hết sức nóng bức. Điểm rất thú vị của xe là hộc chứa đồ trung tâm bên trong có đầu cắm USB nghe nhạc, ổ cắm 12 Volt.

Tổng thể thiết kế ngoại thất của xe khá thu hút với vẻ sang trọng, khoẻ khoắn, không điệu đà. Điểm khiến chúng tôi băn khoăn nhất đó là phần lồi của cửa hậu (một thay đổi rõ nét nhất so với các thế hệ CR-V trước) mang cảm giác đuôi xe to hơn bình thường… Nói chung, sau 2 ngày “yêu và ôm ấp” chiếc CR-V, chúng tôi thừa nhận đây là chiếc xe đáng sở hữu bởi sự chắc chắn, an toàn, tiện lợi, thoải mái... và tiết kiệm.

PHI LÂN