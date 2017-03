Cùng nhau Làm cho thế giới sạch hơn

Cứ vào tuần thứ ba của tháng 9 hằng năm, cả nước lại tưng bừng tổ chức các chương trình hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn. Mỗi năm lại có một chủ đề chính để mọi người cùng nhau hành động để bảo vệ môi trường (BVMT).

Hành động vì môi trường xanh

Năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lựa chọn chủ đề Hãy hành động vì một môi trường không rác. Mục đích khuyến khích người dân ý thức hơn trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Đây cũng là dịp chúng ta tự ý thức BVMT; đồng thời tuyên truyền, phổ biến tới những người xung quanh về nguyên nhân, tác hại của vấn đề rác thải với môi trường… Ngoài ra chiến dịch vận động cộng đồng, doanh nghiệp cùng tham gia làm sạch môi trường thông qua những hoạt động thiết thực như bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh, tham gia tổng vệ sinh nơi sinh sống…

Nhân viên công ty thoát nước đô thị đang thu gom rác, khơi thông dòng chảy trên dòng kênh Sáu Sửu. Ảnh: NGỌC CHÂU

Cuối tuần qua, hơn 1.000 người dân quận 12 có mặt tại lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn tại Trường THCS An Phú Đông (phường An Phú Đông, quận 12) do Sở TN&MT TP.HCM phối hợp cùng UBND quận 12 tổ chức. Sau lễ ra quân, đại biểu, người dân địa phương đã cùng nhau phát quang, nạo vét, khơi thông dòng chảy rạch Sáu Sửu; tổng vệ sinh khu vực xung quanh phường An Phú Đông; tổ chức tuyên truyền về BVMT, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng cho tiểu thương chợ Vườn Lài và các hộ dân; tổ chức đoàn xe loa, xe đạp diễu hành tuyên truyền.

Hơn 50 năm sinh sống trên mảnh đất An Phú Đông, ông Nguyễn Văn Hai, đại diện hộ dân khu phố 1, cho biết: “Bản thân tôi chứng kiến nhiều sự thay đổi của địa phương. Từ một phường thuần nông nghiệp với những ruộng lúa, cây màu nuôi sống người dân, đến nay đã trở thành một phường đô thị với nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước đến làm ăn sinh sống trên địa bàn phường”. Theo ông, mặc dù chính quyền địa phương đã tích cực vận động tuyên truyền nhưng việc chấp hành pháp luật về BVMT của một bộ phận người dân còn thấp. Vì vậy vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi xuống kênh rạch, nơi công cộng.

Nâng cao ý thức cộng đồng

Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, trong những năm qua TP.HCM đã lập kế hoạch triển khai nhiều chương trình quan trọng. Trong đó có chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011-2015. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, cho biết để góp phần thành công trong công tác BVMT, chúng ta không chỉ cần những người quản lý giỏi mà còn rất cần đến sự đồng thuận và chấp hành của mọi công dân. “Nói như vậy để thấy rằng công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BVMT có ý nghĩa hết sức quan trọng… Hãy chăm sóc và giữ gìn ngôi nhà chung mà chúng ta đang ở bằng những hành động tốt, thân thiện với môi trường. Đó cũng chính là những hành động góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả chúng ta” - ông Phước chia sẻ thêm. Tại lễ phát động, ông kêu gọi lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm hơn nữa trong việc chấp hành quy định về BVMT, quán triệt đến từng nhân viên. Bên cạnh đó là phát huy tinh thần tự giác tự nguyện trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không chỉ trong gia đình mà ở tất cả nơi công cộng.

Bắt nguồn từ nước Úc, chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn chính thức phát động vào năm 1993. Ông John McAnulty, Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM, nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia ủng hộ nhiệt tình cho chiến dịch và năm nay đánh dấu năm thứ 21 Việt Nam tham gia chương trình. Đặc biệt ông nhìn nhận vai trò của Sở TN&MT TP.HCM trong việc thực hiện cam kết đối với vấn đề BVMT cũng như với chiến dịch này. Đồng thời, ông bày tỏ lời cảm ơn đến các bạn tình nguyện viên tham gia chương trình làm sạch môi trường. Vị tổng lãnh sự tự hào nói: “Điều này cho thấy khi chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta thật sự có thể tạo ra sự khác biệt và đảm bảo rằng Việt Nam sẽ luôn tươi đẹp cho các thế hệ mai sau”.

NGỌC CHÂU