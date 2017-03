Cùng Ốc Thanh Vân khám phá Thế giới gương kỳ diệu

Theo đó, khi mua các sản phẩm chăm sóc cá nhân của Unilever với giá trị 99.000 đồng, khách hàng được nhận thẻ cào may mắn với cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn. Đó là 120 dây chuyền vàng cao cấp trị giá 8 triệu đồng; 2.100 giải bộ giải pháp Chăm sóc sắc đẹp trị giá 500.000 đồng; 2.700 bộ khăn cao cấp trị giá 250.000 đồng. Khách hàng không trúng các phần thưởng trên cũng được nhận ngay sản phẩm kem đánh răng Close up dùng thử. Đặc biệt, tại bốn siêu thị Co.op Mart Hà Nội, Đà Nẵng, Thắng Lợi, Bến Tre, với các hóa đơn từ 200.000 đồng, người mua còn được nhận thêm một vé mời tham gia chương trình Ngày hội làm đẹp. Tại đây, khách tham quan tận hưởng dịch vụ tư vấn, làm đẹp, chụp ảnh trang bìa tạp chí, giao lưu với diễn viên Ốc Thanh Vân… Các nhãn hàng của Unilever tham gia chương trình lần này là Dove, Sunsilk, Clear, Lux, Lifebuoy, P/S, Close up, Pond’s, Hazeline, Vaseline, Rexona, Axe.

MINH TÚ