Cuộc chiến “hậu ung thư”

Bệnh nhân ung thư sau khi điều trị bằng phẫu-hóa-xạ trị vẫn có thể bị tái phát do ung thư khó bị loại trừ hoàn toàn, đồng thời bệnh nhân thường suy nhược cơ thể trầm trọng cả về thể chất và tinh thần. Vì vậy việc tăng khả năng đề kháng (cơ chế miễn dịch), cải thiện cơ chế miễn dịch để cơ thể chống tái phát là một giai đoạn rất quan trọng.

Trong cơ thể, bình thường luôn có sẵn mầm ung thư nhưng chúng bị ức chế hoạt động bởi gien đè nén bướu - một cơ chế phòng bệnh chống ung thư (cơ chế miễn dịch). Nếu cơ chế miễn dịch này suy yếu, gien sinh ung sẽ phát triển thành khối ung thư. Nếu vì lý do gì sức đề kháng của cơ thể ngày càng suy yếu, khối u sẽ phát triển dần và lan xa đi khắp nơi (ung thư di căn). Lúc này lực lượng phòng vệ trong cơ thể (cơ chế miễn dịch) hoàn toàn bó tay, chỉ còn cách nhờ đến lực lượng bên ngoài (ngoại lực) vào hỗ trợ. Điều trị ung thư chính là một cuộc chiến tranh giữa địch (ung thư) và ta (hệ miễn dịch). Ta có sự hỗ trợ của những phương tiện hiện đại, sức công phá lớn như phẫu-hóa-xạ trị (ngoại lực). Nhờ vậy tiêu diệt được khối ung thư nhưng đồng thời tế bào lành của cơ thể bệnh nhân cũng bị tàn phá nhiều do những phương tiện hiện đại kể trên, trong đó có tế bào bạch cầu, đại thực bào, tương bào, hệ bạch huyết giúp cơ thể chống lại tế bào ung thư và các dị nguyên khác. Vì cơ thể ngày càng suy sụp, sau khi lực lượng từ bên ngoài - ngoại lực (phẫu-hóa-xạ trị) đã ngưng sử dụng thì tế bào ung thư còn lại có thể sẽ phát triển trở lại (ung thư tái phát và di căn). Do đó, để ngừa tái phát cần phải củng cố lực lượng phòng vệ của cơ thể - nội lực (hệ miễn dịch) để chính lực lượng này tiêu diệt hoặc ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển. Các thảo dược quý trong thiên nhiên có khả năng giúp cơ thể phục hồi khả năng miễn dịch để ngừa tái phát sau khi đã điều trị tấn công bệnh ung thư bằng y học hiện đại (phẫu-hóa-xạ trị).

Như vậy điều trị ung thư sẽ tiến hành thành hai giai đoạn: tiêu diệt khối u bằng y học hiện đại (điều trị đa mô thức) và giai đoạn giải quyết các tác dụng phụ do phẫu-hóa-xạ trị, cải thiện chất lượng sống và củng cố cơ chế miễn dịch (nội lực) để ngừa tái phát bằng các thảo dược quý hiếm kết hợp với các phương pháp trị liệu theo quan niệm của Đông y.

Như vậy, để ngừa tái phát có hai cách: ngăn chặn các ngoại nhân, tuy nhiên việc ngăn chặn này rất khó và duy trì khả năng phòng vệ cơ thể (hệ miễn dịch) là cơ bản nhất, cơ chế miễn dịch tốt sẽ chống trả thành công các yếu tố gây bệnh.

Y học phương Đông tác động chống suy giảm miễn dịch bằng cách: duy trì chất lượng cuộc sống tinh thần bình an, thanh thản (chống, giảm stress); duy trì chế độ ăn uống cân bằng âm dương; rèn luyện thân thể và cuối cùng là sử dụng Đông dược quý. Trong các sản phẩm quý có nguồn gốc thiên nhiên, đứng đầu là xích linh chi bào tử phá vách.

Trước kia y học cho rằng ung thư là chặng cuối của con đường bệnh tật. Tuy nhiên, với sự kết hợp những tinh hoa của y học phương Đông và phương Tây đã mang đến cho bệnh nhân ung thư niềm hy vọng mới. Điều cần lưu ý là việc phòng và tầm soát, phát hiện sớm ung thư là rất quan trọng.