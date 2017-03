Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2009: Đêm nay, sông Hàn rực sáng

Đồng hành cùng lễ hội bắn pháo hoa Đà Nẵng 2009: Khám phá Cù lao Chàm Ngày thứ nhất: Đà Nẵng - Hội An - Cù lao Chàm Đón quý khách và khởi hành đi Hội An, sau đó lên tàu đi Cù lao Chàm. Tàu cập cảng Bãi Làng, tham quan khu bảo tồn biển; khu dân cư, âu thuyền, chùa Hải Tạng, chợ Tân Hiệp và mua sắm. Tàu đưa quý khách về Bãi Chồng tắm biển, tắm nắng, lặn ngắm san hô, sinh vật biển. Ăn trưa, nghỉ ngơi; tắm biển Bãi Chồng, leo núi, tham gia các trò chơi vui trên biển. Ăn tối tại khu du lịch Bãi Chồng. Tham gia sinh hoạt lửa trại, tiệc rượu cocktail, giao lưu văn nghệ (đoàn từ 30 khách trở lên). Ngủ đêm bằng lều trên bãi biển du lịch. Ngày thứ hai: Cù lao Chàm - Đà Nẵng Sáng sớm tập thể dục và tắm biển. Điểm tâm. Tham quan từ xa thắng cảnh, làng nghề ven biển, hang yến... Quý khách trở về Hội An dùng cơm trưa tại làng ẩm thực Cẩm Nam. Về Đà Nẵng và kết thúc chương trình. Chương trình do Mai Linh Tourism tổ chức. Giá trọn gói 660.000-790.000 đồng/khách (tùy số lượng). Trẻ em 1-5 tuổi: miễn phí (ăn + ngủ chung bố mẹ), 6-10 tuổi: tính 50% giá tour (ăn riêng và ngủ chung với bố mẹ), 11 tuổi trở lên: tính như người lớn. Lịch trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế (thời tiết, giao thông). Ngoài chương trình trên, có thể xây dựng chương trình theo yêu cầu của quý khách. TV