Sáng 23-8, tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP.HCM), báo SGGP Thể Thao và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) - Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt cuộc thi “Người dân với an toàn giao thông” và phát thưởng cho thí sinh đoạt giải lần thứ nhất.

Được biết cuộc thi được phát động từ ngày 10-7 trên trang an toàn giao thông (báo SGGP Thể Thao) nhằm tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; nâng cao nhận thức và hiểu biết về các quy định của pháp luật, ứng xử khi tham gia giao thông, hướng đến xây dựng nếp văn hóa giao thông trong cộng đồng… Nội dung và thể lệ của cuộc thi như sau: thi trắc nghiệm, dành cho mọi đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang làm việc, học tập và sinh sống tại Việt Nam. Nội dung câu hỏi được BTC đăng tải trên phiếu tham gia dự thi gồm một câu lý thuyết nói về các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ - đường sắt, một câu nói về nghị định của Chính phủ quy định về mức xử phạt và một câu hỏi phụ về số người dự đoán. Mỗi tuần BTC có một giải nhất trị giá 2 triệu đồng + quà tặng và ba giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng + quà tặng cho các phiếu hợp lệ, trả lời đúng cả hai câu hỏi chính và có số dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất cho câu hỏi phụ. Đến nay, BTC đã nhận được 11.192 phiếu tham gia cuộc thi gửi về trực tiếp và qua đường bưu điện. Cuộc thi kéo dài đến 31-12 và hiện đang tiếp nhận bài thi của bạn đọc gửi về: Tòa soạn báo SGGP Thể Thao, số 450 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM. NG.MẪN