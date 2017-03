Đã có thêm 280 nụ cười cho trẻ em ĐBSCL

Gần 50 bác sĩ, y tá và tình nguyện viên đang làm việc tất bật để thực hiện những ca phẫu thuật cuối cùng trong chương trình “Nụ cười trẻ thơ” do Tổ chức phẫu thuật nụ cười Việt Nam và Viettel phối hợp tổ chức cho trẻ em bị dị tật khe hở môi hàm ếch tại 13 tỉnh, thành ở ĐBSCL. Theo cam kết, chương trình “Nụ cười trẻ thơ” sẽ phẫu thuật cho hơn 280 trẻ trong tổng số 500 trẻ có nhu cầu với tổng chi phí 1,4 tỷ đồng do Viettel tài trợ toàn bộ.

Cũng theo cam kết tự nguyện, Viettel đã tổ chức đưa đón miễn phí cha mẹ và các trẻ đến các điểm tập trung và khám để lựa chọn những ca cần thiết nhất. Trong trường hợp chưa được phẫu thuật, Viettel sẽ hỗ trợ tài chính và xe đưa trở về. Với những trẻ được phẫu thuật, Viettel lo toàn bộ chi phí ăn ở tại bệnh viện và chi phí mổ. Sau khi mổ xong và xuất viện, mỗi gia đình được hỗ trợ thêm 300.000 đồng. Được biết, những bác sĩ, y tá và tình nguyện viên tham gia chương trình này đã được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài về công việc này...

Theo đại diện của Viettel, ngay sau Tết Kỷ Sửu (tháng 2-2009), hơn 200 trẻ ở ĐBSCL đã khám nhưng chưa đủ sức khỏe trong chương trình “Nụ cười trẻ thơ” này sẽ được Viettel đón lên TP.HCM để thực hiện phẫu thuật. Đây là những trẻ có thể phẫu thuật nhưng do không đủ cân nặng, không đảm bảo sức khỏe và đặc biệt là những ca khó thực hiện ở các tỉnh do thiếu thốn trang thiết bị. Vì vậy, phải đưa các trẻ này về TP.HCM phẫu thuật, tuy tốn kém nhưng đảm bảo an toàn. Toàn bộ chi phí Viettel tiếp tục tài trợ và sẽ thông báo cụ thể cho các trường hợp này ngay sau Tết Kỷ Sửu.