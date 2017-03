"Đại phát tài, đại phát lộc" cho năm mới với Lazada.vn

Lazada.vn mang lộc đầu năm đến khách hàng Việt

Theo thông lệ của người Việt, Tết đến ai cũng cầu lộc may mắn, để cả năm đều được suôn sẻ, hanh thông. Con số 8 trước nay vẫn luôn được ưa chuộng nhất trong các con số may mắn, bởi vì số 8 phát âm theo tiếng Trung Quốc gần giống như chữ "Phát”, tức là phát tài, phát lộc. Do đó, để tăng thêm trải nghiệm mua sắm thú vị và ý nghĩa cho các khách hàng Việt vào dịp Tết, Lazada.vn gửi gắm ước vọng tài lộc, may mắn đến khách hàng thông qua gói khuyến mãi đặc biệt gắn liền với số 8:

· 03 đơn hàng có giá trị cao nhất trong ngày 08/01 sẽ được nhận phiếu quà tặng trị giá 2 triệu đồng.

· 2 cuộc đua voucher (Escalating Voucher) vào lúc 12 giờ trưa và 16 giờ ngày 08/01 dành cho tất cả mặt hàng.

· Tặng 500 voucher với giá trị may mắn 88.000 VND cho các khách hàng mua hàng tại Lazada.vn trong hai ngày 08 và 09/01- Nhập ngay mã LUCKY.SUPER8

· “Flashsale giảm thêm 20%” cho nhiều mặt hàng, đem đến giá cả không thể tốt hơn cho người dùng khi mua các sản phẩm hot (từ 08/01 - 14/01).

· Nhiều mặt hàng đồng giá 88.000, 888.000, 8.888.0000 để bạn mặc sức lựa chọn (từ 08/01 - 14/01).

Mặt khác, để Tết năm nay thêm trọn vẹn, đúng với ý nghĩa của số 8 may mắn, Lazada sẽ san sẻ “lộc” năm mới đến các mảnh đời trẻ em cơ nhỡ bằng cách trích ra 8,000 đồng trên mỗi đơn hàng trong ngày 08/01 từ 8h sáng đến 8h tối gửi ủng hộ các trẻ em nghèo.

Lazada.vn– Niềm tin Việt: lựa chọn mua sắm tối ưu cho khách hàng

Theo nhận định của nhiều khách hàng lần đầu mua sắm trên mạng cũng như các “chuyên gia săn hàng” trực tuyến, Lazada.vn không chỉ chiếm ưu thế về giá với các gói ưu đãi hấp dẫn, mà còn khẳng đinh uy tín hàng đầu của mình với dịch vụ "Lazada - Niềm tin Việt", mang đến cho khách hàng cảm giác chủ động và yên tâm không kém gì hình thức mua sắm truyền thống.

Với cam kết chắc chắn về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm cũng như chế độ bảo hành chính hãng, khách hàng có thể thỏa sức lựa chọn rất nhiều sản phẩm thuộc các nhóm hàng khác nhau. Dịch vụ thanh toán linh hoạt bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng cho phép khách hàng có thể nhìn tận mắt và kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm khi nhận hàng, thậm chí là lập tức trả hàng lại ngay lúc này nếu không thích hoặc không vừa ý với sản phẩm. Ngoài ra, Lazada.vn cũng triển khai chính sách đổi trả hàng trong 30 ngày đối với sản phẩm có lỗi quy cách hoặc đóng gói, tạo sự chủ động và hài lòng tuyệt đối cho các khách hàng sử dụng kênh mua sắm này.





Lazada.vn là một thành viên của Lazada Đông Nam Á. Đây là hệ thống bán lẻ trực tuyến hàng đầu gồm các nước như: Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Tại Việt Nam, trung tâm mua sắm trực tuyến này được giới thiệu vào tháng 2/2012, tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử thông qua việc mang đến một trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận tiện, an toàn và nhanh chóng. Website luôn nỗ lực cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, thanh toán đa dạng, trao trả hàng miễn phí, dịch vụ khách hàng rộng khắp và các cam kết bảo hành chính hãng. Không dừng lại ở đó, Lazada.vn cũng đã cho ra mắt ứng dụng Lazada Android trên điện thoại để giúp khách hàng thuận thiện hơn trong việc mua sắm. Vào gần dịp Tết này, Lazada trên nền iOS cũng được cho ra mắt nhằm phục vụ khách hàng được tốt hơn.



PLO