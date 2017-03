Dai-ichi Life Việt Nam khai trương tòa nhà trụ sở chính

Đây là tòa nhà hiện đại gồm 12 tầng có diện tích sử dụng hơn 6.500 m2, cung cấp chỗ làm việc cho trên 500 nhân viên và tư vấn tài chính của công ty. Ông Takashi Fujii, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam, cho biết: “Lễ khai trương tòa nhà trụ sở chính hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Công ty Dai-ichi Life Việt Nam. Chúng tôi tự hào khi uy tín và thương hiệu Dai-ichi Life tại Việt Nam ngày càng phát triển”.

Nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, ông Koichiro Watanabe, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Dai-ichi Life Nhật Bản, đã đến tiếp kiến bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Dịp này, ông Koichiro Watanabe đã trao tặng 500 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ An nghiệp chu toàn cho các giáo viên mầm non có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Thời gian hợp đồng bảo hiểm kéo dài bảy năm với số tiền bảo hiểm 20 triệu đồng/người. Đặc biệt, người được bảo hiểm không đóng phí, không cần các thủ tục thẩm định sức khỏe và cũng không bị ràng buộc điều kiện. Ngoài ra, các giáo viên sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm nếu không may bị thương tật do tai nạn hoặc khi phải nằm viện do tai nạn từ bốn đêm liên tục trở lên.

NGỌC CHÂU