Dai-ichi Life Việt Nam: Mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm rút gọn

Theo đó, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ áp dụng giấy YCBH với tiêu chí đơn giản và ngắn gọn nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng. Mẫu giấy được thiết kế chỉ còn năm câu hỏi thay vì 31 câu hỏi như trước đây, áp dụng cho các hợp đồng BH nhân thọ có mệnh giá dưới 200 triệu đồng và khách hàng có độ tuổi tham gia 0-45. Qua đó giúp khách hàng tiết kiệm thời gian cũng như thuận tiện hơn trong việc điền thông tin vào mẫu YCBH, quá trình thẩm định hồ sơ BH.

Dịp này, Dai-ichi Life Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm “BH bổ sung hỗ trợ đóng phí” dành cho sản phẩm BH An thịnh chu toàn. Theo đó, nếu người được BH của sản phẩm bổ sung không may chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tự động đóng vào hợp đồng BH của khách hàng một khoản phí cao gấp hai lần phí BH cơ bản cho đến ngày đáo hạn của sản phẩm bổ sung. Song song đó, các quyền lợi BH của sản phẩm An thịnh chu toàn vẫn được giữ nguyên như thay đổi số tiền BH, rút một phần từ giá trị tài khoản, đóng thêm phí để đầu tư, tham gia thêm các sản phẩm bổ sung khác để gia tăng quyền lợi...

NSĐT