Dai-ichi Life Việt Nam tăng trưởng vượt trội trong sáu tháng đầu năm 2012

Với doanh thu phí bảo hiểm của hợp đồng khai thác mới đạt trên 250 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2011, gấp đôi tốc độ tăng trưởng của toàn thị trường; tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 605 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2011, nâng thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm tại thị trường Việt Nam là 7,4%. Lợi nhuận sơ bộ ước tính đạt 64 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2011.

Bên cạnh đó, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam với việc công bố quyết định tiếp tục duy trì mức lãi suất 10,5% ổn định đến hết tháng 9-2012 cho tất cả khách hàng đang tham gia sản phẩm An Thịnh Chu Toàn, trước tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.

“Kết quả tăng trưởng kinh doanh ấn tượng trên, một lần nữa thể hiện sự tin tưởng của khách hàng vào Dai-ichi Life Việt Nam… Tôi rất tự hào vì công ty tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam và tin rằng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như vậy cho sáu tháng cuối năm 2012” - ông Takashi Fujii, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, cho biết.

NGỌC CHÂU