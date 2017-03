Đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị dịp Tết

TP.HCM đang bước gần khoảnh khắc đặc biệt chào đón năm mới Bính Thân 2016 với nhiều lễ hội tưng bừng.

Kế hoạch làm đẹp thành phố đã sẵn sàng

Để chuẩn bị cho công tác vệ sinh công cộng Tết Nguyên đán 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM đã xây dựng kế hoạch phục vụ vệ sinh công cộng, góp phần làm sạch đẹp đường phố, tạo không khí trong lành cho nhân dân đón xuân.

Theo kế hoạch, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố và các đơn vị công ích trên địa bàn các quận, huyện bố trí khoảng 30% lực lượng nhân sự, phương tiện để duy trì công tác quét dọn, thu gom chất thải rắn đô thị trên các tuyến đường chính trên địa bàn, đảm bảo chất lượng vệ sinh và mỹ quan đô thị trong những ngày đầu xuân. Bên cạnh đó, Sở sẽ phối hợp với công an TP, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm hành chính trong các lĩnh vực môi trường, trật tự an toàn giao thông đô thị và quản lý trật tự xây dựng. Đồng thời, tăng cường quản lý việc thực hiện thu gom, vận chuyển rác đối với lực lượng thu gom rác dân lập. Song song đó là phối hợp, hỗ trợ ngành vệ sinh của toàn TP thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển rác, xà bần, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; không để xảy ra tình trạng ngập úng do các nguyên nhân chủ quan trong dịp Tết Nguyên đán...



Sở TN&MT TP.HCM sẽ hỗ trợ ngành vệ sinh của toàn TP thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển rác. Ảnh: NGỌC CHÂU

Thu dọn công trường đang thi công trước ngày 1-2

UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị Công ty Chiếu sáng công cộng, Công ty Công viên cây xanh phải đảm bảo công tác chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường; kiểm tra chặt chẽ các công trường đang thi công, thu dọn và vệ sinh công trường, xử phạt nghiêm những cá nhân, đơn vị không chấp hành thực hiện đúng quy định về đào đường, tái lập mặt bằng; yêu cầu đơn vị thu dọn công trường đang thi công trước ngày 1-2 để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vệ sinh công cộng. Đồng thời, phân công kiểm tra định kỳ các công trường trong thời gian tạm ngưng thi công và có biện pháp bảo vệ, cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người trong khu vực lân cận các công trường.

TP.HCM mỗi ngày thải ra khoảng 7.500 tấn rác thải, các ngày lễ tết lượng rác thải tăng lên đến 11.000 – 12.000 tấn/ngày. Bạn cứ thử tưởng tượng nếu lượng rác này không được thu gom thì chỉ cần vài ngày là TP ngập ngụa toàn rác thải. Dịp này, UB MTTQ TP, các đoàn thể tăng cường vận động nhân dân không xả rác nơi công cộng, nhất là các ngày cao điểm tết và khoảng thời gian sau giao thừa; tuyên truyền cho nhân dân lưu giữ rác trong nhà trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tết để tạo điều kiện cho các đơn vị ngành vệ sinh được nghỉ lễ.