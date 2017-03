Đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho người dân Nha Trang

Trong hai ngày tập huấn, người dân đã được cung cấp nhiều thông tin, kiến thức về an toàn giao thông, đồng thời được hướng dẫn về các bài tập thực hành kỹ năng lái xe an toàn như cách đội mũ bảo hiểm an toàn, trang phục cần thiết khi lái xe, cách kiểm tra xe trước khi đi, tư thế lái xe an toàn, kỹ thuật cua vòng qua hàng cọc tiêu thẳng và giữ thăng bằng trên ván hẹp. Đây là những kỹ năng hết sức cơ bản và cần thiết giúp khách hàng có thể tự đảm bảo an toàn cho bản thân trong quá trình tham gia giao thông hằng ngày.

Người dân đang lái xe qua thăng bằng trên ván hẹp.

Bên cạnh đó, khách hàng còn cơ hội trải nghiệm những tình huống giao thông nguy hiểm mà họ không thể tập luyện được trên thực tế thông qua việc lái xe thực hành và cách phòng tránh nguy hiểm trên máy tập lái xe hiện đại của Honda. Sau Nha Trang, Honda sẽ tổ chức hướng dẫn lái xe an toàn ở Ninh Thuận, Lâm Đồng, Hà Giang, Phú Yên, Hải Phòng...

NM