Đắt hơn đối thủ 1 triệu: Honda "lai" có tạo đột biến?

Sau một thời gian bí mật chuẩn bị, ngày 28/3, Honda Việt Nam đã chính thức trình làng dòng xe số sử dụng hệ thống truyền động vô cấp (CV Matic) kết hợp cùng hệ thống phun xăng điện tử PGM – FI và động cơ 4 thì 110cc mang tên Honda Wave RSX FI AT.

Về ngoại thất, mẫu xe lai này chia xẻ kiểu dáng, kích thước với người anh em Wave RSX ra mắt năm ngoái

Tuy nhiên, điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở động cơ 4 thì sử dụng hệ thống truyền động vô cấp cùng hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI). Với loại động cơ này, mẫu xe có kiểu dáng đậm chất xe số có thể vận hành tiện nghi giống xe ga mà không cần sang số.

Kích thước động cơ CV Matic không lớn hơn nhiều so với động cơ xe số và nhỏ hơn động cơ xe ga thông thường. Nhờ trang bị hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), Wave RSX FI AT vận hành nhẹ nhàng và êm ái giống như các mẫu xe ga nhưng có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương dòng xe Wave 110 và tiết kiệm hơn 18% so với các dòng xe ga thông thường của Honda (theo kết quả thử nghiệm nội bộ của Honda trong điều kiện tiêu chuẩn ECE 40).

So với đối thủ Yamaha LEXAM, cốp của Honda Wave RSX FI AT có phần nhỉnh hơn và để được 1 mũ bảo hiểm nửa đầu

Do sở hữu công nghệ mới, nên Wave RSX FI AT có giá bán lẻ đề xuất cao hơn Wave RSX thường gần 10 triệu đồng và đắt hơn đối thủ Yamaha LEXAM 1 triệu đồng. CỤ thể, bản phanh đĩa vành nan hoa có giá là 26.590.000 VND; bản phanh đĩa vành đúc có giá là 27.590.000 VND (Đã bao gồm VAT).

Mẫu xe này có các màu đen, đỏ và vàng. Honda Việt Nam hy vọng tiêu thụ được khoảng 3.000 xe/tháng. Wave RSX FI AT được bảo hành 2 năm hoặc 20.000km cho cả khung lẫn động cơ xe cùng 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí.

Thông số kỹ thuật Honda Wave RSX FI AT:

Trọng lượng không tải: 100kg

Chiều dài: 1.925 mm

Chiều rộng: 710 mm

Chiều cao: 1.090 mm

Khoảng cách trục bánh xe: 1.225mm

Ðộ cao yên: 770mm

Khoảng cách gầm so với mặt đất: 140mm

Dung tích bình xăng: 3,7 lít

Động cơ: xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí

Dung tích xi lanh: 109,1 cm3

Hộp số: vô cấp(CV Matic) kết hợp cùng hệ thống phun xăng điện tử PGM – FI

Giá bán lẻ đề xuất (đã có VAT):

Phiên bản bánh căm (vành nan hoa): 26.590.000 VNÐ

Phiên bản bánh mâm (vành đúc): 27.590.000 VNÐ

Theo Khánh Hòa (VTC News)