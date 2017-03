Dầu đông là hiện tượng vật lý bình thường

Theo thông tin tại hội thảo Hướng dẫn sử dụng dầu ăn đúng cách do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tổ chức tại Hà Nội mới đây cho biết dầu ăn cũng có “điểm đông” và đây là lý do dầu ăn bị đông lại trong mùa lạnh.