Đem mùa xuân đến với trẻ nghèo vùng cao

Ông Nguyễn Văn Trưởng, Giám đốc Bảo hiểm AAA Chi nhánh Nghệ An, chia sẻ: “Đến tận nơi, chúng tôi gần như chết lặng khi tận mắt chứng kiến những đứa trẻ hồn nhiên trạc tuổi con mình đang co ro trong manh áo rách, chân trần đứng ngoài trời đầy gió chờ đợi cha mẹ lên núi chặt đào về bán tết. Nhiều em nhỏ bị bỏ đói cả ngày dài vì nhà hết gạo thổi cơm”. Được biết đây là một trong số các hoạt động từ thiện mà Bảo hiểm AAA thực hiện thường xuyên. Trong năm 2012, AAA đã xây dựng Trường Mầm non Quang Minh tại Bình Phước trị giá 1,5 tỉ đồng; trường mầm non tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, Hà Nam trị giá 1,5 tỉ đồng.

NGỌC CHÂU