Đêm nhạc rock On U

Đêm nhạc là sự kết hợp giữa nhóm nhạc kỳ cựu The Peanuts Company (ảnh, một trong hai ban nhạc chơi rock nổi tiếng nhất Việt Nam trong suốt thập niên 60 và 70 thế kỷ trước) và nhóm nhạc rất trẻ, rất mới Black Rose (gồm năm chàng trai trẻ).

Sự kết hợp này chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả một đêm nhạc rock sôi động và đầy màu sắc. Bên cạnh những ca khúc pop-rock vang bóng một thời do nhóm Peanuts thể hiện như Don’t let me down, Come together, Alway, It’s my life, Sweet chine of mine, Maman, liên khúc Model Talking: From the bell told, Born to be wild, Last Christmas… khán giả còn được nghe những ca khúc trẻ trung như November rain, Welcome to the jungle, Live and let die, Civil war, Don’t cry, Sweet child of mine, I hate myself for loving you, Bad horsie… do Black Rose thể hiện.

VŨ YẾN