Đèn đom đóm nhận bằng khen của Thủ tướng

Đây là phần thưởng nhằm ghi nhận hành trình miệt mài hơn 10 năm qua do FCV khởi xướng từ năm 2002. Đến nay, công ty đã dành trên 30 tỉ đồng cho chương trình Đèn đom đóm, mang đến hơn 10 ngôi trường mới khang trang trên cả nước, trao hơn 20.000 suất học bổng giúp trẻ em những vùng còn nhiều khó khăn có cơ hội được tiếp tục đến trường. Dịp này, ngôi trường Đèn đom đóm thứ 11: Trường Tiểu học Lộc An C tại huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng đã chính thức khánh thành. Ngôi trường này được tổ chức từ thiện Live and Give có trụ sở tại Bỉ tài trợ với kinh phí hơn 1 tỉ đồng để xây mới năm phòng học sạch đẹp, khang trang.

NGỌC CHÂU