Đến New Chợ mua hàng giá rẻ và nhận may mắn nhân đôi

Nhằm tri ân khách hàng, từ nay đến 17-6, chuỗi siêu thị tiện lợi New Chợ triển khai chương trình giảm giá đặc biệt và cơ hội nhận may mắn hai lần với Vui hè cùng New Chợ.

Cụ thể, bạn có cơ hội giảm giá từ 5% đến 25% kèm nhiều quà tặng hấp dẫn như bột giặt Omo Comfort 4,5 kg giá gần 157.700 đồng/bịch với quà tặng là sọt nhựa trị giá 45.000 đồng; sữa Vinamilk 180 ml giá 23.800 đồng/lốc, mua ba lốc tặng một bịch sữa đậu nành Vfresh; bột ngọt Ajinomoto giá 26.900 đồng/gói 454 g… Đặc biệt, chương trình Vui hè cùng New Chợ có tổng giải thưởng gần 200 triệu đồng và đem lại cho người mua hai cơ hội xổ số may mắn. Đó là xổ số hằng ngày áp dụng cho hóa đơn từ 80.000 đồng; xổ số hằng tuần dành cho mỗi 100.000 đồng trên tổng giá trị mua hàng cộng dồn trong tuần. Các giải thưởng của chương trình như tivi, máy giặt Sanyo, dàn âm thanh LG, lò vi sóng, bàn ủi hơi nước, máy xay sinh tố, máy sấy tóc, ấm đun siêu tốc, dầu ăn, bột giặt... MINH TÚ