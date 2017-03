Đến New York tham gia triển lãm nhượng quyền

Hiểu được điều này, Công ty Viet Dragon Communications phối hợp tổ chức chương trình du lịch kết hợp tham dự triển lãm nhượng quyền thương mại tại New York.

Tham gia vào chuyến hành trình này, hành khách sẽ trải qua 12 ngày để tìm hiểu và hòa mình vào nhịp sống sôi động tại bốn TP nổi tiếng phía đông của Hoa Kỳ như New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Fall. Bên cạnh đó, chuyến tham quan còn là cơ hội để các nhà đầu tư, kinh doanh có thể hợp tác, mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại thị trường Hoa Kỳ... Đặc biệt sẽ là những chuyến tham quan đến những nơi thú vị như: Tượng nữ thần tự do; tòa tháp đôi Ground Zero nơi xảy ra sự kiện vào ngày 11-9; phố Wall hay Quảng trường Time Square; tòa nhà Tuyên ngôn Độc lập hay tòa nhà Trắng ở Washington DC… Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trước ngày 30-5, ĐT: (08) 3504.0767 gặp Ms. Trang.

NG.MẪN