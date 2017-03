Di động giá “bèo”... tha hồ lựa chọn

Vì sao rẻ? Đơn giản vì có rất nhiều người chỉ cần để nghe, nói và nhắn tin chứ không cần đến nhiều tính năng cầu kỳ khác...

Nokia

Nokia 1100 - “dế” đúng nghĩa... nghe, gọi, tương tác SMS, màn hình đơn sắc đã vượt ngưỡng tiêu thụ 200 triệu cái trên toàn thế giới và được vinh danh là mẫu điện thoại đứng đầu toàn cầu về số lượng máy bán ra (RAZR V3 của Motorola đạt 50 triệu cái, thiết bị game Play Station 115 triệu và thiết bị nghe nhạc iPod 100 triệu).

Điều này bắt nguồn từ việc Nokia 1100 được đánh giá là có phần mềm và giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng: từ những khách hàng có thu nhập thấp cho đến những người bận rộn, năng động có nhu cầu sử dụng “hai tay hai súng”.

Sau thành công của model 1100, Nokia chuyển sang xuất xưởng loạt model bình dân Nokia 1110i với các màu xám, đen và xanh, giúp khách nhiều lựa chọn hơn, tính năng không thay đổi gì mấy, vẫn kiểu dáng hài hòa hơn và giá bán khoảng 600.000 đồng.

Để cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường phân khúc giá rẻ, Nokia tích hợp thêm một vài tính năng khác vào những model low-end này, giúp chúng dễ chấp nhận hơn đối với người tiêu dùng. Đơn cử như Nokia 1600 giá 820.000 đồng, nhích hơn 1110i một tý nhưng được trang bị màn hình 4.000 màu, tính năng báo giờ bằng âm thanh, MP3...; Nokia 1200 (màn hình đơn sắc) hay Nokia 1650 (màn hình màu, nhạc chuông MP3). Tất cả đều có giá dưới một triệu đồng.

Motorola

Cách đây vài tháng, kẻ đối đầu chính với Nokia 1600 và 2310 có thể kể đến Motorola C168, model này có ưu thế hơn khi liên tục sánh đôi với hàng loạt khuyến mãi do nhà cung cấp mạng hoặc do hãng và cả kênh bán lẻ tự đưa ra. Thực tế Motorola C168 cũng tỏ ra khá thành công cả về thiết kế lẫn tính năng và được nhiều người đón nhận, từng một thời làm mưa làm gió ở phân khúc giá rẻ. Một số nơi giờ đây đã “tuyệt chủng” C168, nơi nào còn sót lại thì cũng bán giá khá cao so với ban đầu, khoảng 950.000 đồng. Sau C168, Motorola cũng đưa ra thêm vài model cho phân khúc điện thoại giá rẻ như F3c giá 549.000 đồng, W208 giá 990.000 đồng hay W209 giá 890.000 đồng.

Sony Ericsson

Hãng di động đang nắm vị trí thứ tư toàn cầu hiện nay là Sony Ericsson đang rất chú trọng đến những K-Series, W-Series, vì nó mang lại lợi nhuận nhưng cũng không “quên” gửi gắm đại diện J100i với giá khoảng 700.000 đồng. Model có âm thanh phát ra loa ngoài, màn hình màu, âm thanh hi-fi (chưa kể những chương trình khuyến mãi đính kèm), máy có hai phiên bản màu trắng-xám và đen-xám.

CDMA

Nếu những ứng cử viên được đề cập ở trên đại diện cho thế giới của mobile dòng GSM thì nửa còn lại của “thế giới”, những “con dế” CDMA đang gây náo nức cho mọi người khi rất nhiều đại diện có giá dưới một triệu đồng đã xuất hiện trong nhiều chương trình khuyến mãi đầy hấp dẫn.

Với HT Mobile có thể kể đến S399 của Samsung với giá bán 999.000 đồng; Motorola W170 (890.000 đồng), có tích hợp FM radio; LG HD 3000 (850.000 đồng); ZTE C170 (790.000 đồng)...

Chương trình “Thỏa sức chọn điện thoại miễn phí” của S-Fone cũng đang là cơ hội để người mua có thể tậu được những “chú dế” dưới một triệu đồng với một tài khoản tương đương giá thành của “chú dế” đó. Điển hình như Kyocera KZ-830 giá chỉ 900.000 đồng nhưng khách hàng sẽ có 900.000 đồng trong tài khoản, dùng trong sáu tháng kể từ ngày đăng ký.