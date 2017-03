Địa ốc Kim Oanh mở bán thành công dự án City mall

Khu đô thị City Mall (do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Mỹ Lợi làm chủ đầu tư, Công ty Kim Oanh phát triển và phân phối độc quyền) được đánh giá là đất vàng thương mại do nằm ở vị trí rất đắt địa, ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh, sát cổng chợ đầu mối Bình Điền - chợ đầu mối nông, thủy hải sản lớn nhất Việt Nam và là khu vực đang có tốc độ phát triển mạnh mẽ do thu hút doanh nhân khắp nơi đổ về làm ăn.



City Mall còn được thừa hưởng toàn bộ tiện ích cao cấp của khu Nam Sài Gòn như về thương mại, y tế, văn hóa, giáo dục… City Mall có giá từ 9,9 triệu đồng/mét vuông, khách hàng được thanh toán trong 10 tháng và người mua tặng kèm móng nền trị giá lên đến 450 triệu đồng.



Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Kim Oanh, chia sẻ: “Trong quá trình phát triển, bao giờ Kim Oanh cũng dành sự biết ơn sâu sắc nhất đối với những khách hàng đã quan tâm và lựa chọn sản phẩm của công ty bằng những giải thưởng hấp dẫn. Lần này cũng vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền, các đối tác đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho Kim Oanh triển khai dự án City Mall thành công rực rỡ”.