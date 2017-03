Dịch vụ Call Me của MobiFone: Không lo gián đoạn cuộc gọi nếu bị khóa

Dịch vụ sẽ giúp khách hàng gửi tin nhắn đề nghị gọi lại đến một số thuê bao di động trong nước, nội mạng và liên mạng khi đã hết tiền trong tài khoản hoặc số tiền trong tài khoản không còn đủ để nhắn tin SMS. Dịch vụ dành cho các thuê bao trả trước của MobiFone gồm: các thuê bao đang hoạt động, thuê bao bị khóa một chiều hoặc hết tiền trong tài khoản mà không thể thực hiện cuộc gọi hay nhắn tin SMS. Khách hàng được thực hiện năm lần gửi tin nhắn đề nghị gọi lại trong một tuần (miễn cước). Các tin nhắn đề nghị gọi lại chỉ được gửi tới các thuê bao di động trong nước, không được gửi tới các số điện thoại quốc tế.

Để sử dụng Call Me, khách hàng nhập: *105*SĐT # rồi bấm OK. Trong đó: 105 là số dịch vụ của Call Me, SĐT là số điện thoại khách hàng muốn gửi đề nghị gọi lại. Hệ thống sẽ gửi đến người nhận tin một tin nhắn với nội dung sau: “Ban nhan duoc mot de nghi goi lai tu so thue bao (số thuê bao của khách hàng). Dich vu Call Me cua MobiFone!”.