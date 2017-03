Dịch vụ “chuyển nhà” miễn phí đối với các blogger

Mạng xã hội Yobạnbè (ảnh) vừa công bố việc ứng dụng kỹ thuật trong công tác bảo mật cơ sở dữ liệu và thông tin qua mạng cho người sử dụng khi sử dụng dịch vụ nhật ký điện tử (blog) Yobạnbè. Đây là lần đầu tiên một mạng xã hội tại Việt Nam công khai về ứng dụng bảo mật trong hệ thống kỹ thuật của mình.

Người dùng Internet Việt Nam vốn quen với giao thức rất phổ biến HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nhưng trong môi trường Network thì HTTP chưa thật sự an toàn. Yobạnbè lựa chọn ứng dụng và triển khai HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) nhằm đảm bảo tính an toàn và tăng cường bảo mật tối đa cho người sử dụng khi truyền đạt thông tin qua mạng. Ứng dụng bảo mật tiên tiến trên cũng đã được sử dụng rộng rãi bởi các mạng xã hội thông dụng trên thế giới như MySpace, Hi5, Multiply...

Đặc biệt là chức năng chuyển nhà về Yobạnbè rất đơn giản. Với chức năng này, các blogger có thể dễ dàng chuyển nhật ký điện tử cá nhân từ địa chỉ khác về Yobạnbè một cách an toàn, bao gồm cả blog entry (bài viết), comment (bình luận) lẫn những hình ảnh đi kèm bài viết.

Nhân dịp này, Yobạnbè đưa ra dịch vụ “Hỗ trợ chuyển nhà”. Theo đó, người sử dụng chỉ cần đăng nhập vào Yobạnbè và cung cấp URL (đường dẫn) cùng Yahoo ID (tên đăng nhập tại Yahoo!360), mà không cần phải cung cấp password (mật khẩu) là có thể chuyển nhà trọn gói. Dịch vụ này chỉ hỗ trợ blogger chuyển nhà (chuyển dữ liệu theo dạng gói được mã hóa) và hoàn toàn không lưu trữ hay sử dụng bất kỳ thông tin nào của blogger.

Ngoài ra, Yobạnbè hỗ trợ tính năng gửi thư thông báo tự động đến bạn bè trong friendlist (danh sách bạn bè) của blogger để thông báo việc blogger đã dời nhà về Yobạnbè. Bên cạnh đó, Yobạnbè cho phép người sử dụng một số tiện ích độc đáo như: blogger có thể post nhiều ảnh trực tiếp vào blog mà không cần qua một trang thứ ba để lưu hình ảnh, chia sẻ ảnh trực tuyến...