Diễn tập phòng cháy chữa cháy quy mô lớn

Thượng tá Phùng Mai Thám, Trưởng phòng PC66 Công an Hà Nam chỉ huy cuộc diễn tập, cho biết: “Chúng tôi chọn Công ty FrieslandCampina làm đơn vị điển hình là điểm nhấn để tuyên truyền cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhằm làm tốt hơn nữa công tác phòng cháy, chữa cháy và giữ vững an ninh, trật tự. Công ty FrieslandCampina đầu tư đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Cán bộ, nhân viên công ty thường xuyên phối hợp với PC66 Hà Nam luyện tập các phương án phòng cháy, chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn tối đa. Từ công tác chuẩn bị cho đến từng hoạt động trong quá trình diễn tập đều thể hiện tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao”.

NGỌC CHÂU