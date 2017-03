Điều trị đau đầu mạn tính

Đau đầu và nguyên nhân

Bộ não không có thụ thể cảm nhận đau nên không bị đau. Các vùng đau đầu là trong sọ (mạch máu, màng não…), ngoài sọ (mạch máu, niêm mạc, mắt, tai, xoang...). Nguyên nhân đau đầu nguyên phát (đau nửa đầu, đau đầu do stress), thứ phát (do bệnh tật như cảm sốt, bệnh mạch máu não, bệnh tai, mắt, xoang, răng, do sinh hoạt, môi trường...). Chữa trị tùy nguyên nhân: Nếu do bệnh thì phải chữa, bệnh khỏi thì đau đầu cũng hết. Do sinh hoạt, môi trường sống thì phải điều chỉnh sinh hoạt, môi trường.

Đau đầu do sinh hoạt và môi trường sống

Công việc làm bạn bị stress có thể gây ra đau đầu, đau nửa đầu. Thời tiết nóng cũng làm đau đầu nặng thêm. Cà phê làm co mạch máu gây ra hoặc làm tăng đau đầu. Rượu làm cơ thể mất nước, giãn mạch máu gây đau đầu. Mùi hương đậm đặc cũng có thể là nguyên nhân gây đau nửa đầu vì kích thích hệ thần kinh. Thuốc lá gây đau đầu, vì chất nicotile làm co mạch máu não. Bỏ bữa ăn làm đường huyết giảm, huyết áp hạ, máu lên não kém gây đau đầu. Thay đổi giờ ngủ có thể làm đau đầu buổi sáng khi ngủ dậy. Thể thao có thể gây kích thích và dẫn tới đau đầu. Chất bảo quản có thể làm giãn mạch máu, gây đau đầu. Dị ứng thức ăn vì một số thức ăn cũng có thể gây đau đầu.

Đau nửa đầu

Đau đột ngột dữ dội bên trái hoặc bên phải phần sọ, không đau phần mặt, đau theo nhịp đập của mạch máu, hết đau sẽ trở lại bình thường. Đau thường xuất hiện vào buổi sáng khi ngủ dậy. Điều trị là tránh kích thích, căng thẳng và trị dứt từng cơn đau. Thuốc thảo dược hoạt huyết, tán ứ, tăng cường máu lên não cũng giúp làm giảm rõ rệt đau nửa đầu.

Đau đầu do căng thẳng

Nữ bị nhiều hơn nam, chủ yếu ở tuổi trung niên. Đau thường ở hai bên đầu bệnh nhân cảm thấy như đầu bị bó chặt lại từ hai thái dương, vùng chẩm, cổ, khởi phát từ từ, kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần. Điều trị bằng thuốc an thần, chẹn beta, chống trầm cảm, thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não.

Đau đầu do huyết ứ trệ ở não, thiếu máu lên não

Huyết ứ trệ ở não và thiếu máu não là nguyên nhân chủ yếu (trên 70% các trường hợp) đau đầu mạn tính. Máu huyết ứ trệ ở não gây đau đầu như dùi đâm tại một điểm cố định vùng chẩm, gáy, trán, tai, đỉnh đầu hay vùng mắt. Thiếu máu lên não thường gây ra đau đầu ở phía sau, không cố định, đau có thể lan tỏa đến khu vực chẩm, gáy, cổ, có thể kèm thêm khó ngủ, mất ngủ, hoa mắt, ù tai, chóng mặt, mất thăng bằng. Đau tăng nên khi làm việc căng thẳng trong thời gian dài.

Điều trị đau đầu bằng thảo dược

Vì thiếu máu não chiếm hơn 70% các trường hợp đau đầu mạn tính nên hướng mới, hiệu quả vượt trội trong điều trị đau đầu chính là tăng cường tuần hoàn não. Thuốc thảo dược hoạt huyết, tán ứ, điều trị thiểu năng tuần hoàn não. Khi huyết không còn ứ trệ ở não, máu huyết lưu thông tốt lên não thì đau đầu mạn tính cũng hết.

Bài thuốc hoạt huyết gia truyền, hiệu quả vượt trội, điều trị đau đầu

Một nhà thuốc Đông y lâu đời ở Kon Tum chuyên chữa thiếu máu não, mất ngủ bằng bài thuốc hoạt huyết gia truyền rất hiệu quả (hiện bài thuốc hoạt huyết gia truyền này được bào chế thành dạng viên, đã có mặt tại các hiệu thuốc).

Do áp lực công việc, stress: Nhiều người thường bị đau đầu ở vị trí sau gáy lan tỏa đến vùng bả vai. Mỗi khi làm việc căng thẳng, các cơn đau lại nặng thêm, phải uống thuốc giảm đau thường xuyên. Từ khi dùng định kỳ mỗi đợt 30 ngày thuốc hoạt huyết gia truyền họ đã hết đau đầu dù công việc vẫn dồn dập, căng thẳng.

Do tăng áp lực nội nhãn: Một số phụ nữ, đặc biệt tuổi trung niên, hay bị hành hạ vì cơn đau nhói vùng khóe mắt vòng qua đỉnh đầu xuống đến sau gáy và dễ bị chẩn đoán nhầm là viêm xoang. May cho họ sau khi được chẩn đoán chính xác về nguyên nhân của các cơn đau đầu là do tăng áp lực nội nhãn và dùng 45 ngày thuốc hoạt huyết gia truyền nỗi khổ đã tan biến.

Đau nửa đầu: Một số phụ nữ tuổi tiền mãn kinh hay bị đau nửa đầu đột ngột vào buổi sáng khi ngủ dậy, buộc phải dùng thuốc giảm đau. Sau bốn tuần uống thuốc hoạt huyết gia truyền và ổn định nội tiết tố nữ, các cơn đau đầu, khó ngủ, bốc hỏa, đổ mồ hôi đều thuyên giảm rõ rệt hoặc biến mất.

Đau nhói tại một điểm cố định: Không ít người bị đau đầu, đau nhói tại một điểm cố định lâu ngày không khỏi, phải liên tục dùng thuốc giảm đau. Sau sáu tuần dùng thuốc hoạt huyết gia truyền chứng đau đầu như dùi đâm đã hết.

VÂN NGUYỄN