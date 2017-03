Điều trị mất ngủ kinh niên

Mất ngủ là khi ta rất khó đi vào giấc ngủ, trằn trọc mãi mới chợp được mắt, khi đã chợp mắt thì lại ngủ không sâu, khó duy trì được giấc ngủ lâu dài; thức, ngủ nhiều lần trong đêm, tỉnh dậy lúc tờ mờ và khó ngủ tiếp được.

Mất ngủ và tác hại

Chất lượng giấc ngủ không phụ thuộc vào thời gian ngủ dài hay ngắn mà được đánh giá bởi cảm giác sau khi thức dậy. Nếu ngủ nhiều mà thức dậy vẫn thiếu ngủ, mệt mỏi thì đó là giấc ngủ không tốt, trái lại nếu ngủ ít nhưng thức dậy tỉnh táo, sảng khoái thì đó là giấc ngủ tốt. Mất ngủ kinh niên làm suy giảm miễn dịch, sức khỏe, mệt mỏi toàn thân, tai nghe không rõ, trí nhớ giảm sút, tập trung kém, tinh thần bất ổn, dễ bị kích động, phiền muộn… Ngủ gà ngủ gật ban ngày nhưng hưng phấn bất thường ban đêm.

Nguyên nhân mất ngủ: 80% do thiếu máu não

Mất ngủ có thể do sinh hoạt (thuốc lá, rượu, cà phê, trà, ăn no, thay đổi giờ ngủ, lo âu…); do thực thể (đau ốm, bệnh tật...); do dùng tân dược như thuốc giảm đau, kháng viêm, lợi tiểu… Thế nhưng theo Viện Tâm lý Lodzo, thiếu máu não là nguyên nhân trên 80% các trường hợp mất ngủ kinh niên. Có điều lạ là bác sĩ, bệnh nhân rất ít chú ý đến nguyên nhân này mà thường đổ cho tuổi già và chấp nhận sống chung với mất ngủ, thuốc an thần, thuốc ngủ.

Thiếu máu não khiến não không được cung cấp đủ ôxy, dưỡng chất làm suy nhược hệ thần kinh trung ương, gây ra nhiều bệnh, trong đó có mất ngủ: không buồn ngủ, nằm, trở mình mãi vẫn không ngủ được, ngủ không sâu, ngủ hay mê sảng, nửa đêm thức giấc rồi trằn trọc không ngủ tiếp được, gần sáng lại ngủ, sáng dậy thiếu ngủ, mệt mỏi, ban ngày ngủ gà ngủ gật. Có thể bị thêm đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau mỏi vai gáy, cổ, đau mỏi, tê bì chân tay. Người cao niên, trung niên (nhất là phụ nữ tiền mãn kinh) dễ bị thiểu năng tuần hoàn não, điều này giải thích tại sao người già và phụ nữ tiền mãn kinh hay mất ngủ.

Điều trị mất ngủ

Nếu là nguyên nhân do sinh hoạt thì phải điều chỉnh sinh hoạt. Nếu do các nguyên nhân thực thể (bệnh tật) thì cần chữa bệnh. Cần tạo tâm lý thoải mái, sự yên tĩnh trước khi ngủ. Có thể dùng các thuốc từ cỏ bình vôi, lá vông nem, mắc cỡ, tâm sen, lạc tiên… giúp dễ ngủ. Tân dược (Diazepam, Stillnox…) dùng cho mất ngủ nặng, gây giấc ngủ cưỡng chế, không tự nhiên, bệnh nhân thức dậy thiếu ngủ, mệt mỏi.

Điều trị mất ngủ kinh niên bằng cách tăng cường máu lên não

Vì 80% các trường hợp mất ngủ là do thiếu máu não nên hướng mới, hiệu quả vượt trội trong điều trị mất ngủ chính là tăng cường tuần hoàn não. Lượng máu lưu thông đến não tăng làm tăng ôxy, dưỡng chất, giúp não được nuôi dưỡng tốt hơn, đào thải chất độc nhanh hơn, do vậy mà phục hồi chức năng tốt hơn, nhờ đó mà ngủ sâu và ngon hơn. Thuốc hoạt huyết cũng làm giảm những triệu chứng ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ: đau đầu, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay... Khi bị mất ngủ không rõ nguyên nhân, bạn nên dùng thêm thuốc hoạt huyết, thuốc sẽ giúp bạn ngủ tốt hơn, giảm dần liều dùng và có thể bỏ hẳn thuốc an thần, thuốc ngủ.

Bài thuốc hoạt huyết gia truyền, hiệu quả vượt trội, điều trị mất ngủ

Một nhà thuốc Đông y lâu đời ở Kon Tum chuyên chữa thiếu máu não, mất ngủ bằng bài thuốc hoạt huyết gia truyền rất hiệu quả (hiện bài thuốc hoạt huyết gia truyền này được bào chế thành dạng viên, đã có mặt tại các hiệu thuốc).

Không buồn ngủ, khó vào giấc ngủ: Nhiều người khó đi vào giấc ngủ, đêm nào cũng nằm 2-3 giờ mà vẫn không ngủ được. Thường phải đến 2-3 giờ sáng mới chợp mắt. Sau ba tuần dùng thuốc hoạt huyết gia truyền đã dễ ngủ, sau sáu tuần nằm là ngủ được ngay.

Thức giấc nhiều lần trong đêm: Không ít người ngả lưng là ngủ ngay nhưng cứ khoảng 2-3 giờ sáng thì giật mình thức giấc, sau đó trằn trọc mãi không ngủ tiếp được hoặc ngủ được nhưng mơ mơ màng màng. Sau khi dùng thuốc hoạt huyết gia truyền bốn tuần họ có thể ngủ một mạch tới sáng.

Ngủ hay mê sảng: Một số đàn ông hay gặp ác mộng, la hét khi ngủ và hiếm khi thức giấc sảng khoái. Sau bốn tuần dùng thuốc hoạt huyết gia truyền họ đã không còn ác mộng nữa và thức dậy sảng khoái.

Mất ngủ kinh niên: Có những người tuổi cao, mất ngủ nhiều năm, đã chấp nhận tuổi già thì phải mất ngủ và sống chung với mất ngủ, dùng thuốc an thần, thuốc ngủ. Nhưng sau bốn tuần dùng thuốc hoạt huyết gia truyền đã thấy giấc ngủ cải thiện rõ rệt, chứng tê tay chân cũng giảm. Sau tám tuần dùng thuốc họ đã có giấc ngủ tự nhiên.

VÂN NGUYỄN