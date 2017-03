Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân chủ yếu của suy giảm trí nhớ chính là thiếu máu não.

Khi nào suy giảm trí nhớ

Hệ thần kinh bắt đầu phát triển từ trong phôi thai và đến năm 25 tuổi thì hoàn chỉnh. Sau đó mỗi ngày có khoảng 3.000 nơron thần kinh bị hủy mà không có sự sinh sản thêm. Vì vậy, từ tuổi trung niên, bạn đã có thể bị suy giảm trí nhớ.

Nguyên nhân suy giảm trí nhớ

Có thể do bệnh tâm thần, chấn thương sọ não, bệnh viêm não, màng não (do vi khuẩn, virus…), do nhiễm chất độc, gây tổn thương thần kinh trung ương, do các rối loạn tâm thần cấp, mạn tính. Nghiện rượu, ma túy… làm suy giảm rõ rệt trí nhớ. Stress cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ, đặc biệt là phản ứng stress cấp tính.

Suy giảm trí nhớ do thiếu máu não

Nguyên nhân chủ yếu của suy giảm trí nhớ chính là thiếu máu não. Có điều lạ là bác sĩ, bệnh nhân ít chú ý đến nguyên nhân này. Thiếu máu não khiến não không được cung cấp đủ ôxy, dưỡng chất, làm suy nhược thần kinh trung ương, gây ra nhiều bệnh, trong đó có suy giảm trí nhớ. Suy giảm trí nhớ do thiếu máu não không chỉ xảy ra ở người trung niên (nhất là phụ nữ tiền mãn kinh), người già mà cũng hay xảy ra với những người làm việc trí óc căng thẳng, với cường độ cao, trong thời gian dài như học sinh, sinh viên ôn thi, các doanh nhân, các nhà quản lý. Suy giảm trí nhớ có các biểu hiện đa dạng như khó nhớ tên người mới gặp, quên một cuộc hẹn, quên một việc vừa dự định làm, học trước quên sau, gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận các thông tin mới, hay lặp lại một câu hoặc câu chuyện trong cùng buổi trò chuyện… Thiếu máu lên não dễ gây mất ngủ và mất ngủ lại làm suy giảm trí nhớ nặng thêm.

Điều trị suy giảm trí nhớ

Nếu do bệnh lý, cần điều trị triệt để các bệnh theo sự hướng dẫn của các bác sĩ với các loại thuốc hỗ trợ thần kinh để quá trình nhớ trở nên dễ dàng hơn. Với nguyên nhân sinh hoạt như rượu bia, thuốc lá, công việc căng thẳng, stress phải hạn chế rượu bia, các chất kích thích, điều chỉnh sinh hoạt hợp lý.

Điều trị suy giảm trí nhớ do thiếu máu não

Vì nguyên nhân chính suy giảm trí nhớ là do thiếu máu não, nên hướng mới hiệu quả vượt trội trong điều trị chính là tăng cường tuần hoàn não. Lượng máu đến não tăng, làm tăng ôxy, dưỡng chất, nuôi dưỡng não tốt hơn, đào thải các chất độc nhanh hơn, não phục hồi chức năng (trong đó có trí nhớ) tốt hơn. Thuốc hoạt huyết cũng làm hết mất ngủ ảnh hưởng xấu đến trí nhớ. Khi bị suy giảm trí nhớ không rõ nguyên nhân hoặc do làm việc căng thẳng, bạn nên dùng thuốc hoạt huyết để tăng cường trí nhớ.

Bài thuốc hoạt huyết gia truyền điều trị suy giảm trí nhớ

Nếu chỉ sản xuất thuốc Đông y theo các bài thuốc cổ phương trong sách thì ai cũng làm được và chất lượng cũng chỉ na ná như nhau, khó mà có được thuốc hiệu quả vượt trội. Nhưng cũng có một số bài thuốc gia truyền hiệu quả thực sự. Bài thuốc hoạt huyết gia truyền lâu đời ở Kon Tum chuyên chữa thiếu máu não, suy giảm trí nhớ là một ví dụ (hiện bài thuốc này được bào chế thành dạng viên, đã có mặt tại các hiệu thuốc).

Một số người cao tuổi sức khỏe bình thường, ăn uống tốt nhưng bị chứng nhớ nhớ quên quên. Thi thoảng ra đến chợ mà không nhớ mình phải mua gì, ra khỏi nhà rồi lại phải quay trở về vì không nhớ được đã khóa cửa chưa. Từ khi uống thuốc hoạt huyết gia truyền đầu óc đã minh mẫn hơn, không còn nhớ nhớ quên quên như trước nữa. Không những thế chứng mất ngủ trước đây cũng hết.

Nhiều sinh viên trước mùa thi bài vở nhiều, lại thêm ôn thi nên học nhiều, căng thẳng, mệt mỏi, không tập trung được, học trước quên sau. Mắt nhìn vào sách mà đầu nghĩ đâu đâu, học nhiều mà chẳng vào được bao nhiêu. Học mãi mới nhớ nhưng một chốc lại quên. Từ khi được tư vấn và dùng thuốc hoạt huyết gia truyền, các mùa thi sau họ thấy ngủ tốt hơn, dịu căng thẳng, mệt mỏi, tập trung hơn, học thấy vào nhanh, nhớ lâu, kết quả học tập, thi cử được cải thiện rõ rệt.

Không ít trí thức, doanh nhân thi thoảng lại có vấn đề về trí nhớ, minh mẫn trong làm việc trí óc, nhiều khi họ phải vò đầu, bứt tai vì đầu óc trống rỗng khi cần động não, đưa ra những quyết định ngớ ngẩn, bất hợp lý, tốn nhiều thời gian suy nghĩ để giải quyết một vấn đề nhỏ, đến mức các đồng nghiệp phải ngạc nhiên. Họ cũng hay có vấn đề về giấc ngủ. Chỉ sau bốn tuần dùng thuốc hoạt huyết gia truyền họ đã ngủ tốt, tinh thần sảng khoái, tỉnh táo, tập trung trở lại, làm việc hiệu quả như trước.

VÂN NGUYỄN