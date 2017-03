Điều trị triệt để nám má, sạm da

Chức năng của tế bào sắc tố da

Tế bào sắc tố biểu bì sản sinh ra lớp sắc tố melanin bảo vệ da trước sự tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Melanin được tạo ra trong tế bào sắc tố ở lớp đáy của thượng bì.

Sạm da, tàn nhang, nám má

Sạm da, tàn nhang, nám má là rối loạn tăng sắc tố da ở mặt do ánh nắng mặt trời. Sạm da là khi sắc tố phân bố đều. Tàn nhang là khi sắc tố phân bố không đều tạo nên các đốm màu nâu, đen. Nám da là tăng sắc tố da do hormone nữ tác động lên dòng tế bào sắc tố khi mang thai ở phụ nữ hoặc dùng thuốc tránh thai lâu ngày. Ánh nắng mặt trời làm tăng độ dày của lớp sắc tố, làm nám rộng, nặng thêm, trên mặt xuất hiện các dải sắc tố nâu, đen, to nhỏ khác nhau. Các vết nám thường đối xứng ở mặt, trán, gò má nhưng cũng có thể xuất hiện quanh miệng, màu nâu, kéo dài hằng năm do rối loạn nội tiết, do gan nóng, viêm gan, suy thận, do không dùng kem chống nắng, dị ứng mỹ phẩm, viêm da mặt.

Điều trị

Tại chỗ, dùng kem tẩy trắng, kem chống nắng, laser… tác dụng nhanh, kết quả rõ nhưng chỉ là tạm thời, sau thời gian ngắn nám, tàn nhang sẽ quay trở lại, đặc biệt khi da vẫn phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, môi trường ô nhiễm. Nám má sau khi sinh, do uống thuốc tránh thai lâu dài còn có thể điều trị bằng thuốc điều chỉnh nội tiết.

Cơ địa quyết định sạm da, tàn nhang, nám má

Cùng làm việc dưới ánh nắng mặt trời như nhau, có chị da sạm dai dẳng, có chị da chỉ tối một chút rồi sáng trở lại. Cùng thoa kem trắng da mà có người sạm da hầu như không tái phát, có người chỉ thời gian ngắn da đã sạm trở lại. Người phụ nữ này sẽ hết nám sau khi sinh con, người phụ nữ kia nám tiếp tục đeo bám dai dẳng. Cùng điều kiện sinh hoạt như nhau, người thì da sáng, không một vết nám, người thì chữa chạy tốn kém mà nám ngày càng nặng.

Tất cả là do cơ địa quyết định da có dễ bị sạm, tàn nhang, nám và nếu bị thì có dễ chữa hay không. Do vậy mà phương pháp chữa trị triệt để nhất chính là thay đổi cơ địa, làm cho da khó bị sạm, nám và khi đã bị thì dễ chữa.

Bài thuốc gia truyền điều trị triệt để sạm da, nám má

Nếu chỉ sản xuất thuốc Đông y theo các bài thuốc cổ phương trong sách thì ai cũng làm được và chất lượng chỉ na ná nhau, khó mà có được thuốc công dụng vượt trội. Nhưng có một số bài thuốc gia truyền hiệu quả thực sự.

Một số cụ bà ở Bạc Liêu tuy đã hơn 70 mà da vẫn căng đẹp. Không ít phụ nữ trung niên mà da vẫn sáng hồng, không một vết nám. Hỏi bí quyết, mọi người cho biết đó là nhờ bài dưỡng sáng hồng da của một nhà thuốc gia truyền. Ông cụ không có con trai, cháu trai nên nghề Đông y thất truyền, chỉ giữ được bài dưỡng sáng hồng da cho vợ con và người quen sử dụng. Theo cụ, phụ nữ suy giảm chức năng gan, thận, phế, rối loạn nội tiết dễ bị da khô sạm, tàn nhang, nám má. Bài thuốc nhiều đời của gia đình vừa tăng cường chức năng gan, vừa tăng cường chức năng thận, phế, điều chỉnh nội tiết, hạn chế sản sinh, tăng cường đào thải sắc tố da, khiến da sáng hồng, tươi mịn (hiện bài thuốc gia truyền này được bào chế dạng viên, đã có mặt tại các hiệu thuốc).

Nhiều chị làm việc văn phòng, tuy ít tiếp xúc với ánh nắng ngoài trời nhưng da vẫn vừa khô vừa sạm. Điều trị nhiều nơi nhưng làn da cải thiện không đáng kể. Có chị chán nản, thiếu tự tin, chấp nhận sống chung với làn da khô sạm. Được nghe về bài thuốc dưỡng sáng hồng da gia truyền ở Bạc Liêu và từ khi dùng định kỳ mỗi đợt hai tháng, không những làn da sáng hồng, tươi mịn lên rõ mà kinh nguyệt của các chị cũng trở nên đều tăm tắp và không khó ngủ như trước nữa.

Một số chị bị tàn nhang từ khi trẻ, kéo dài hàng chục năm đến tận bây giờ mặc dù các chị đã không tiếc thời gian, tiền bạc để chữa trị. Tin tưởng các bạn đồng nghiệp giới thiệu, sau ba tháng kiên trì dùng bài dưỡng sáng hồng da gia truyền, tàn nhang giờ đã mờ hẳn, hầu như không nhìn thấy.

Không ít chị trong thời gian có thai bị nám ở cả hai gò má. Tưởng sau khi sinh con nám sẽ mất đi, ai dè các vết nám gò má không những không mất đi mà còn lan rộng, thâm đen hơn và còn xuất hiện thêm các vết nám khác ở trán, quanh miệng cho dù các chị đã chữa nhiều nơi. Sau khi được biết và kiên trì dùng bài dưỡng sáng hồng da gia truyền bốn tháng, không chỉ các vết nám mờ hẳn hoặc biến mất mà các chứng ù tai, tiểu đêm, đau lưng trước đây cũng hết.

NGUYỄN KIM GIANG