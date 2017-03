Điều trị triệt để trứng cá

Trứng cá, bệnh ngoài da hay gặp nhất

Có tới 80%-90% thanh thiếu niên bị trứng cá, nữ thường bị sớm hơn nam, nam thường bị nhiều hơn, nặng hơn nữ. Đa số bệnh tự khỏi sau 22 tuổi nhưng không ít trường hợp bệnh tồn tại đến 40-50 tuổi và việc điều trị thường khó khăn ở phụ nữ bị rối loạn nội tiết, kinh nguyệt không đều.

Cơ chế xuất hiện trứng cá: Hormone nam androgen làm các nang tuyến bã tăng tiết chất bã nhờn. Quá trình sừng hóa cổ tuyến bã cản trở việc đào thoát, chất bã nhờn không thoát hết ra ngoài được, bị tắc nghẽn bên trong làm tuyến bã bị giãn rộng. Các vi khuẩn làm hình thành các nhân mụn trứng cá. Nếu không bị nhiễm trùng, viêm sưng, nhân trứng cá sẽ tạo mụn đầu trắng (nếu bịt kín), mụn đầu đen (nếu hở ra ngoài, bị oxy hóa). Các thương tổn nhỏ này làm cho da ráp. Các vi khuẩn gây mụn mủ, mụn bọc, viêm sưng tấy mạnh, gây tình trạng mụn mủ, mụn bọc, sưng, nóng, đỏ đau, có thể phá hủy tuyến bã nang lông và khi khỏi để lại sẹo. Trứng cá thường xuất hiện nhiều ở mặt, ngực, lưng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến trứng cá: Di truyền (bố mẹ bị trứng cá con dễ bị), do mỹ phẩm, kem trắng da chứa corticoid, testosteron, do stress, căng thẳng, ít ngủ, thức đêm, ánh nắng, thức ăn cay, nóng, kích thích. Hậu quả các vết đỏ thâm do mụn viêm gây ra có thể tồn tại vài tháng. Sẹo lồi lõm sau các mụn mủ, mụn bọc làm tổn hại đến thẩm mỹ, làm người bệnh luôn mất tự tin.

Điều trị

Điều trị tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh, thời gian có thể kéo dài từ nhiều tuần, nhiều tháng và theo dõi đến 2-3 năm. Phải tác động giảm bài tiết chất bã, chống sừng hóa cổ tuyến bã, diệt vi khuẩn. Có thể dùng thuốc tại chỗ, toàn thân. Trứng cá nhẹ không viêm tấy chỉ cần điều trị tại chỗ, dùng thuốc rửa, bôi ngoài da. Trứng cá có viêm, mủ cần điều trị toàn thân, có thể dùng kháng sinh loại bôi và uống, kết hợp với thuốc rửa. Các thuốc kháng sinh đều có tác dụng phụ nên cần dùng đúng theo chỉ định của bác sĩ. Đối với phụ nữ bị trứng cá dai dẳng do rối loạn nội tiết, cần chỉ định thêm liệu pháp nội tiết.

Đáp ứng của bệnh trứng cá với điều trị rất khác nhau. Nhiều người, bệnh thuyên giảm, khỏi hẳn; nhiều trường hợp bệnh chỉ giảm đôi chút rồi lại bùng phát, dai dẳng, chữa mãi không khỏi, để lại nhiều vết thâm tím, sẹo lồi lõm.

Điều trị bằng bài thuốc trứng cá gia truyền dòng họ Hoàng, hiệu quả vượt trội

Trong Đông y để điều trị trứng cá hiệu quả thì cần uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả, các thứ mát, nhuận gan; tránh đồ béo ngọt, kích thích, cay nóng. Không thức đêm nhiều, không sờ tay lên mặt. Rửa mặt sạch để các lỗ chân lông được thông thoáng, tránh bôi, tiếp xúc với các loại dầu, mỡ.

Theo các lương y trứng cá là do phong nhiệt, huyết nhiệt, thấp nhiệt, độc nhiệt làm giảm quá trình thanh thải nhiệt độc của cơ thể. Việc thoát mủ, điều trị bằng thuốc bôi, thuốc uống chỉ là phòng chống nhiễm trùng. Còn về lâu dài muốn trị tận gốc phải dùng các cây thuốc có tính thanh nhiệt, lương huyết, giải độc, kháng viêm, tăng cường tạng can.

Nếu chỉ sản xuất thuốc Đông y theo các bài cổ phương trong sách thì khó mà có được thuốc công dụng vượt trội. Nhưng cũng có một số bài thuốc gia truyền hiệu quả thực sự. Bài thuốc trứng cá gia truyền, thẩm thấp, hóa nhiệt, tiêu độc của dòng họ Hoàng là một ví dụ (hiện bài thuốc này, được bào chế thành dạng viên, đã có mặt tại các hiệu thuốc).

Nhiều thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên (nhất là nam giới) bị trứng cá ở trán, hai má, mũi, quanh miệng, cằm dai dẳng, dù đã đi khám chữa nhiều nơi nhưng bệnh chỉ thuyên giảm một thời gian ngắn, sau đó lại tái phát đi, tái phát lại nhiều lần và ngày càng nặng với những mụn sẩn, mụn mủ, mụn bọc, các vết thâm đen, các sẹo lồi lõm làm mất thẩm mỹ, tự tin. Sau 20 ngày uống thuốc trứng cá gia truyền, có tác dụng hóa nhiệt, tiêu độc, mụn trứng cá đã bắt đầu giảm. Sau ba tháng liên tục dùng thuốc, mặt đã sạch mụn và hơn một năm sau trứng cá vẫn không tái phát.

Không ít phụ nữ đã qua tuổi dậy thì lâu rồi (trên tuổi 25) mà vẫn bị mụn trứng cá không chỉ ở má, cằm, quanh miệng mà còn cả ở lưng, ngực do nhiễm độc gan và rối loạn nội tiết. Đây là bệnh rất khó chữa nên mặc dù đã chữa nhiều nơi nhưng trứng cá vẫn tái phát, đeo bám dai dẳng, có người 35-40 rồi mà vẫn còn trứng cá. Sau khi dùng liên tục bốn tháng thuốc trứng cá gia truyền, không những họ đã hết mụn trứng cá ở mặt, lưng, ngực mà da mặt còn sáng mịn ra.

NGUYỄN KIM GIANG