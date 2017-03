Dinh dưỡng học đường và giáo dục môi trường cho mầm non

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp các bé mầm non có ý thức bảo vệ môi trường và hiểu được lợi ích của việc uống sữathông qua các trò chơi, xem múa rối, đố vui… Đồng thời, chương trình khuyến khích các bé uống ba hộp sữa/ngày để tăng cường thể chất, trí tuệ. Khi uống xong, các bé thu nhặt vỏ hộp sữa bỏ vào thùng rác để bảo vệ môi trường. Chương trình cũng giúp các bậc phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của việc cho trẻ uống sữa mỗi ngày.

Dịp này, ban tổ chức tặng 100 thùng rác tái chế (từ chính các vỏ hộp sữa) cho các trường mầm non để thuận lợi cho cuộc thi thu gom vỏ hộp sữa. Cuộc thi kéo dài từ nay đến tháng 3-2013, dự kiến khối lượng vỏ sữa thu gom vào khoảng 75.000 kg. Giải thưởng sẽ trao cho 10 ngôi trường mầm non có kết quả thu gom nhiều nhất. Chương trình do Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp cùng Tetra Pak Việt Nam tổ chức, với sự tài trợ của Vinamilk.

PHI NGUYỄN